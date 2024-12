Dr. Helmut Marko zu Verstappen: «Das wird schwierig»

​Red Bull Racing hat in Abu Dhabi Probleme mit der Abstimmung, wie in Katar. In Losail schaffte RBR die Wende. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat Zweifel, ob das erneut klappt.

Der Blick in die Rangliste vom zweiten Training zum Abu Dhabi-GP ist ernüchternd für Fans von Max Verstappen und von Red Bull Racing: Sergio Pérez auf Platz 14, Max Verstappen sogar nur 17.

Der vierfache Weltmeister Verstappen stöhnt: «Die Fahrzeugbalance ist einfach nicht gut. Vom Einlenken bis zur Mitte der Kurve spüre ich vom Wagen zu wenig, und das macht es für mich schwierig, so zu attackieren, wie ich es gewohnt bin.»

«Ich bin sicher, dass wir die Abstimmung am Samstag verbessern können. Aber ich behaupte hier nicht, dass wir in der Quali auf dem Niveau der McLaren fahren werden. Die sind hier wirklich sehr schnell. Aus heutiger Sicht wäre es gut, unter den ersten Sechs zu kämpfen.»

Schwierigkeiten mit dem Set-up hatte es bei RBR auch in Katar gegeben, aber dann schaffte das Team für Samstag die Wende, Verstappen fuhr Bestzeit und am Sonntag zum Sieg.



Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat Zweifel, ob es dieses Mal auch so kommt. «Diesen Turnaround erneut zu schaffen, das wird ganz schwierig. Das grundlegende Problem hat sich nicht geändert – das Auto hat ein zu schmales Arbeitsfenster, und die Fahrzeugbalance ist nicht gut. Darüber hinaus haben wir hier andere Temperaturen als in Katar, und die Streckencharakteristik ist auch eine andere.»



«Die Aufgabenstellung ist also eine andere. Aus diesem Grund ist wird dieses Mal kniffliger, das Ruder herumzuwerfen.»



Wie an jedem Rennwochenende haben Dutzende Ingenieure die Daten vom Freitag analysiert, im Rennsimulator werden Alternativen erarbeitet, um die Autos von Verstappen und Pérez schneller zu machen.



Was das bringt, erfahren wir ab 11.30 Uhr mit dem dritten Training (14.30 in Abu Dhabi), vor allem aber ab 15.00 Uhr mit Beginn der Qualifikation (18.00 Uhr in Abu Dhabi).





2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265





1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519