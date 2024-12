Charles Leclerc (Ferrari): «Das geht auf mich»

Ferrari-Star Charles Leclerc wurde im Qualifying zum GP in Abu Dhabi die zweite schnelle Q2-Runde gestrichen. Damit blieb er auf Position 14 hängen. Das Rennen muss der Monegasse vom Ende des Feldes in Angriff nehmen.

Charles Leclerc war schon vor dem Abschlusstraining bewusst: Er wird im letzten Kräftemessen der Königsklasse in Abu Dhabi kein leichtes Spiel haben. Denn nachdem in seinem roten Renner der Energiespeicher ausgetauscht werden musste, war klar, dass er eine Strafversetzung um zehn Startpositionen hinnehmen muss, da damit das erlaubte Motorteile-Kontingent überschritten wurde.

Der Monegasse wollte sich davon nicht entmutigen lassen. Und das Qualifying begann auch mit der Q1-Bestzeit des 27-Jährigen vielversprechend. Aber im zweiten Teil der Zeitenjagd wurde ihm wegen eines Ausritts die zweite schnelle Runde gestrichen. Damit blieb er im Q2 auf Position 14 hängen. Und wegen der Strafversetzung wird er das Rennen auf dem Wüstenkurs von ganz hinten in Angriff nehmen müssen.

Leclerc seufzte: «Natürlich fühlt sich das nicht gut an. Es ist sehr schwierig, diese bittere Pille zu schlucken. Und offensichtlich war das der falsche Zeitpunkt, um eine Rundenzeit gestrichen zu bekommen, da ich ja noch die Startplatz-Strafe hinnehmen muss.»

«Wir sind nicht in der besten Position, was das Rennen angeht. Aber ich werde alles geben, um das Blatt noch zu wenden», fügte der achtfache GP-Sieger aus Monte Carlo trotzig an. «Die Strafe geht auf mich, und das war schon kein leichtes Wochenende bisher. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass alles möglich ist und ich werde mein Bestes geben. Uns erwartet ein hartes Rennen, aber alles ist noch möglich und daran werde ich bis zum Schluss auch glauben.»

Das Team überlegt sich, die ganze Antriebseinheit im Heck von Leclercs Dienstwagen auszutauschen und ihn aus der Boxengasse starten zu lassen. Das würde die Aufholjagd des Monegassen zusätzlich erschweren.

Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105