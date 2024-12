Toto Wolff (Mercedes): Hamilton-Aus «Idiotenfehler»

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat nach dem Aus von Lewis Hamilton im ersten Quali-Segment von Abu Dhabi die Fassung verloren: «Was für ein Idiotenfehler! So etwas darf nicht passieren.»

In seinem letzten Abschlusstraining als Rennfahrer für Mercedes-Benz hatte Lewis Hamilton Pech, so schwarz wie Teile seines Autos. Vor ihm wollte Haas-Pilot Kevin Magnussen im ersten Quali-Teil des Abu Dhabi-Abschlusstrainings zur Seite fahren, der Däne quetschte sich links an einem Pistenpoller vorbei, berührte den leicht, das Plastikteil rutschte rechts auf die Bahn, und Hamilton konnte es nicht mehr verhindern, drüber zu brettern.

Toto Wolff tobt nicht so sehr, weil das mit Magnussen und dem Poller passiert ist, sondern weil Hamilton ohne Not sehr spät auf die Bahn geschickt wurde und verzweifelt versuchte, sich mit einer schnellen Runde aus der Ausfallzone zu befreien.

Der Österreicher zetert: «Was für ein Idiotenfehler! Unentschuldbar, absolut unentschuldbar! Da fährt Lewis für uns sein letztes GP-Wochenende, und dann versuchen wir, in einem Q1 die Oberschlauen zu sein und als Letzte auf die Bahn zu gehen.»

«Ich bin so unfassbar wütend. Es ist eine Schande, Lewis so zu verabschieden. Und es gibt keine Erklärung dafür, keine Ausrede. Das ist hochnotpeinlich, solche Entscheidungen dürfen doch in einem Weltklasse-Rennstall nicht passieren.»



«Wir alle wollen, dass sich Lewis an diesem Wochenende mit einem Top-Ergebnis verabschieden kann. Und dann kommt so ein Idiotenfehler! Das darf an einem solch wichtigen Wochenende einfach nicht passieren. In dieser Situation muss man doch auf Nummer sicher gehen und Lewis früh genug auf die Bahn schicken, aber nein, wir wollten die Super-Cleveren sein.»



«Was mich noch wütender macht: Lewis ist hier der schnellere Mann, auch wegen einer Experimental-Abstimmung, die wir für 2025 ausprobieren wollten. Und dann lassen wir ihn dermassen im Stich! Komplett idiotisch, nicht früher auf die Bahn zu gehen. Selten habe ich mich über so etwas derart aufgeregt. Vielleicht fasst das ja ganz passend zusammen, was in den vergangenen Rennen mit ihm alles passiert ist – aber es bleibt einfach unentschuldbar, wie idiotisch das heute gehandhabt worden ist.»



«Lewis war auf seiner schnellen Runde, vielleicht hätte er es ja ohne diesen doofen Poller geschafft. Aber das ändert nichts daran, dass wir ein völlig unnötiges Risiko eingegangen sind. Wir hatten locker den Speed, um eine Runde weiterzukommen, und dann lassen wir unseren wertvollsten, unseren erfolgreichsten Piloten so hängen.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105