Ferrari-Unfall von Lewis Hamilton: Wegen Mercedes?

​Lewis Hamilton hat noch bei jedem Beginn mit einem Formel-1-Team ein Auto geschrottet, bei McLaren, bei Mercedes, nun bei Ferrari. Der frühere GP-Fahrer David Coulthard entwirft dazu eine Theorie.

Was haben Formel-1-Testfahrten in Valencia 2007, Jerez 2013 und Barcelona 2025 gemeinsam? Jedes Mal sass dabei der Engländer Lewis Hamilton für seinen neuen Arbeitgeber im GP-Rennwagen, 2007 bei McLaren, 2013 bei Mercedes, 2025 bei Ferrari. Und jedes Mal lieferte der heutige Rekord-Champion Schrott ab!

Zum Unfall von Lewis Hamilton bei Ferrari-Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona verrät der 246-fache GP-Teilnehmer David Coulthard eine interessante Theorie. Der WM-Zweite von 2001 sagt im Podcast «Formula for Success»: «Über den jüngsten Test von Lewis in Barcelona wurde viel geschrieben. Er hatte dort einen kleinen Ausrutscher. Grundsätzlich – jedes kleine Missgeschick kann man als Unfall bezeichnen.»

Der 13-fache GP-Sieger fährt fort: «Ich war zu Gast bei den Autosport Awards, und als ich über den roten Teppich lief, fragten die eher zum Boulevard neigenden Journalisten natürlich: ‚Was haben Sie über den Unfall gehört?’ Ihr wisst ja, wie solche Dinge dann jeweils in der Boulevardpresse aufgebauscht werden.»



«Aber zwischendurch von der Bahn zu geraten, das gehört bei Rennfahrern zum Berufsrisiko. Und es spielt keine Rolle, ob es sich um den grossen Ayrton Senna handelt, um Michael Schumacher oder um Hamilton – wir alle können an einem bestimmten Punkt mal einen Ausrutscher haben.»



Der 53-jährige Schotte hat zum Abflug von Hamilton die folgende Theorie: «Lewis muss sich derzeit an die ganzen Kontrollsysteme in diesem Ferrari gewöhnen, insbesondere an die besondere Art und Weise der Leistungsentfaltung. Wir haben es hier mit Hybridmotoren zu tun, also nicht mit der natürlichen Drehmomentbeschleunigung eines Verbrennungsmotors, sondern damit, wie auch die elektrische Energie dazukommt.»



«Ich vermute nun, dass die Funktionsweise des Mercedes-Motors, mit dem er mehr als zehn Jahre lang gefahren ist, so tief in sein Verhalten eingeprägt worden ist, dass er vom Verhalten des Ferrari-Antriebs vielleicht in einem gewissen Moment überrascht worden ist.»



«Ich halte es auch für möglich, dass es einige Rennen dauern wird, bis ihm an Bord des Ferrari alles in Fleisch und Blut übergegangen ist. Nach einem Rennstallwechsel probiert ein Pilot bei den Testfahrten ganz bewusst das ABC des Fahrens im neuen Auto aus – Bremsen, Einlenken, Gasgeben. Auf diese Weise kann er den Ingenieuren seine Eindrücke vermitteln und sich bei der Entwicklung einbringen. Und dann gibt es natürlich den Rennsport, wenn der Pilot oft instinktiv handelt. Das sind zwei ganz verschiedene Elemente des Rennfahrerdaseins.»





