Mercedes: Keine Katerstimmung nach Hamilton-Abschied

Dass Lewis Hamilton nun im Ferrari Gas gibt, lässt Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht kalt. Nach dem Abschied vom siebenfachen Weltmeister herrscht aber keine Katerstimmung, betont der Wiener.

Die ersten Auftritte von Lewis Hamilton in Rot haben nicht nur die Formel-1-Fans und Berichterstatter auf der ganzen Welt mitverfolgt. Natürlich hat auch sein bisheriger Chef Toto Wolff seinen bisherigen Schützling in Rot gesehen. Und der Teamchef von Mercedes räumte gegenüber «Sky Sports News» ein: «Das Gefühl ist ein wenig so, wie wenn man sich einvernehmlich scheiden lässt und alles gut zu sein scheint, und dann sieht man seinen Partner zum ersten Mal mit einem neuen Freund.»

Dass ihn der Anblick von Lewis Hamilton in den Farben des Mercedes-Konkurrenten nicht kalt lässt, bedeutet aber nicht, dass sich der Abgang des siebenfachen Weltmeisters negativ auf die Stimmung im Team auswirkt, betonte der Wiener im Gespräch mit «Sky Sports F1» anlässlich eines Sponsoren-Termins bei Team-Partner Adidas, bei dem neben Wolff auch die Stammfahrer George Russell, Hamilton-Nachfolger Kimi Antonelli und Reservist Valtteri Bottas dabei waren.

Wolff erklärte mit Blick auf die Marke mit den drei Streifen: «Viel besser geht es nicht wenn es um Kult-Marken im Sport-Bereich geht.» Die Zusammenarbeit sei ein Beweis für das Vertrauen in die Zukunft des Teams, fügte er an. «Als ich mit dem CEO darüber sprach, dass Lewis geht und Kimi kommt, sagte er: 'Das ist so aufregend. Lasst uns auf die nächste Generation setzen'», erzählte er. «Und genauso fühlen wir uns auch in der Mannschaft, es herrscht keine Katerstimmung», stellte er klar.

Dass sich die Wege von Mercedes und Hamilton getrennt haben, sei «für beide richtig», beteuerte der Teamchef mit Verweis auf den Generationenwechsel, der sich durch die Verpflichtung von Antonelli als Hamilton-Nachfolger ergab: «Wir haben einen erfahrenen Fahrer, der schon Rennen gewonnen hat, und einen jungen Fahrer, der aufsteigt. Ich denke, für uns beide war das eine Erneuerung, die frischen Wind mit sich bringt.»

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat