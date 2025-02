Kimi Antonelli: «Die Formel 1 kann brutal sein»

Als Nachfolger von Formel-1-Star Lewis Hamilton muss Kimi Antonelli hohen Erwartungen gerecht werden. Der Mercedes-Junior erklärt, wie er dem Druck standhalten will und welche Ziele er sich für sein erstes GP-Jahr gesetz

Gleich sechs GP-Piloten werden in diesem Jahr ihre erste volle Formel-1-Saison in Angriff nehmen. Mit dem grössten Erfahrungsschatz tritt Liam Lawson an, der bereits fünf GP-Einsätze in der Saison 2023 und weitere sechs WM-Runden im vergangenen Jahr bestritten hat.

Seine ersten Rennen in der Königsklasse hat auch Ollie Bearman absolviert, der 19-Jährige, der für das Haas-Team auf Punktejagd gehen wird, war in Saudi-Arabien für den angeschlagenen Ferrari-Piloten Carlos Sainz im Einsatz und vertrat später Kevin Magnussen in Baku (der Däne musste eine Rennsperre absitzen) und São Paulo (da war Magnussen krank».

Auch Jack Doohan hat bereits GP-Erfahrung gesammelt. Der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan durfte beim Saisonfinale in Abu Dhabi im zweiten Alpine-Renner neben Pierre Gasly Platz nehmen, nachdem Esteban Ocon vorzeitig aus dem französischen Werksteam verabschiedet worden war.

Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto und Kimi Antonelli werden ihr GP-Debüt auf der grossen Formel-1-Bühne im Rahmen des Saisonauftakts in Melbourne geben. Letzterer ist mit 18 Jahren der Jüngste in der Gruppe der Neulinge. Und er erwartet kein leichtes Spiel, wie er gegenüber «Sky Sports F1» verriet.

«Das wird nicht einfach, denn es ist mein erstes Formel-1-Jahr und letztlich muss ich gegen 19 der besten Fahrer der Welt antreten. Die Welt des Motorsports und speziell die Formel 1 kann manchmal brutal sein», erklärte der Teenager, der das zweite Mercedes-Cockpit neben George Russell besetzen wird.

Als Nachfolger von Lewis Hamilton will er sich aber nicht sehen: «Zu sagen, dass ich ihn ersetze, stimmt nicht wirklich, denn er ist eine gigantische Figur in diesem Sport. Ich habe einfach das Gefühl, der nächste Mercedes-Pilot zu sein und ich werde mich darauf konzentrieren, gute Ergebnisse einzufahren.»

Antonellis Vorgehen ist simpel, wie er erklärt: «Ich werde versuchen, auf mich selbst konzentriert zu bleiben und jeden Tag und jedes Wochenende Fortschritte zu machen. Und natürlich werde ich dabei versuchen, auf die Strecke zu gehen und zu gewinnen. Ich habe sehr gute Leute um mich, die mir helfen, alles Externe auszublenden und fokussiert zu bleiben.»

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat