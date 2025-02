Eddie Jordan an Krebs erkrankt: So geht es ihm heute

​Der frühere Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan (76) hat Ende 2024 in seinem Podcast «Formula for Success» erklärt, dass er an Krebs erkrankt ist. Nun sagt der 76-jährige Ire, wie es ihm heute geht.

Mitte Dezember 2024 hat der langjährige GP-Rennstallbesitzer Eddie Jordan zugegeben: Er ist an Krebs erkrankt. Der 76-Jährige aus Dublin (Irland) eröffnete seinen Fans im Podcast «Formula for Success»: «Im März und April wurde bei mir Prostata- und Blasenkrebs festgestellt, ich muss zugeben – die Diagnose war ein Schock. Und dann hat der Krebs gestreut, in die Wirbelsäule und das Becken. Er war ziemlich aggressiv.»

«Ich habe eine Nachricht, und ich hoffe, alle hören nun gut zu – schiebt so etwas nicht auf die lange Bank, sondern lasst euch testen! Es gibt so viel Hilfe da draussen, um euer Leben zu verlängern. Seid nicht dumm! Seid nicht scheu! Ein solcher Test hat nichts mit Scham zu tun, sondern damit, dass ihr gut zu eurem Körper schaut.»

Jordan deutete an, dass er Licht am Ende des Tunnels erkenne: «Wir machen weiter, aber es gab einige sehr dunkle Tage. Aber wir haben uns zum Glück da rausgearbeitet.»



Wie geht es dem charismatischen Vollblut-Racer heute?



Jordan hat die vergangenen Monate in seinem Zweitzuhause in Kapstadt (Südafrika) verbracht und sagt über seinen heutigen Gesundheitszustand: «Ich befinde mich mitten in einem Chemotherapie-Zyklus, und es geht mir einigermassen gut.»



«Ich weiss, dass ich mich bei diesem Thema wie eine steckengebliebene Schallplatte anhöre, aber nochmals – habt keine Angst vor einer Routine-Überprüfung und lasst euch testen. Denn wenn diese Krankheit früh genug erkannt wird, dann habt ihr gute Chancen auf Genesung. Wir haben heute das Glück, dass wir auf fast der ganzen Welt Zugang zu hervorragenden Behandlungen haben. Das müssen wir nutzen.»