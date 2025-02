George Russell selbstbewusst: Bereit für den WM-Titel

Nachdem Mercedes Lewis Hamilton in Richtung Ferrari ziehen lassen musste, hat George Russell die Leader-Rolle im Werksteam der Sternmarke übernommen. Der Brite blickt mit viel Zuversicht auf die anstehende Saison.

George Russell hat mit Kimi Antonelli einen Formel-1-Rookie als neuen Teamkollegen bekommen. Dem jungen Italiener wird viel zugetraut, dennoch ist auch klar, dass der Nachfolger von Lewis Hamilton nicht gleich die erste Geige im Mercedes-Team spielen wird. Die Leader-Rolle übernimmt Russell, der mit viel Zuversicht auf die anstehende Saison blickt.

Im Rahmen eines Sponsoring-Auftritts für Adidas erklärte der Brite gegenüber «Sky Sports F1»: «Wir hatten einige Dinge, die wir seit längerer Zeit in der Pipeline haben, an denen wir schon seit langem Arbeiten, die wir aber nicht ans 2024er-Auto bringen konnten. Diese werden in diesem Jahr umgesetzt und wir sind zuversichtlich, dass wir damit einen Schritt in die richtige Richtung machen werden.»

«Natürlich weisst du nie, was die Gegner machen werden, und das gilt mit Blick auf die Regeländerungen von 2026 für die ganze Saison. Ich bin gespannt, ob die Leute die Weiterentwicklung lange vorantreiben werden», räumte der 26-Jährige ein.

Gleichzeitig betonte er auf die Frage, ob er bereit sei, den Titel zu holen, wenn sein Team ihm das entsprechende Auto gibt: «Ich habe das Gefühl, dass wir in den vergangenen Jahren viel ausprobiert haben, und jedes Mal, wenn sich die Chance zum Sieg ergab, haben wir auch gewonnen. Das stimmt mich optimistisch, dass wir den Titel holen können, wenn wir das entsprechende Auto haben. Wir arbeiten so hart wie es nur geht daran, den Wunsch vom Gesamtsieg in diesem Jahr zu verwirklichen. Jeder im Team gibt alles und es wird ein aufregendes Jahr werden.»

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat