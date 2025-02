Saison 2025: Herbert traut Lewis Hamilton WM-Titel zu

Lewis Hamilton wird in diesem Jahr seine erste Saison mit dem Ferrari-Team bestreiten. Wenn die Roten dem siebenfachen Champion ein gutes Auto geben, kann dieser Weltmeister werden, ist Johnny Herbert überzeugt.

Im vergangenen Jahr hatte Lewis Hamilton die Nase zeitweise so richtig voll. So erklärte der siebenfache Weltmeister etwa nach dem Qualifying auf dem Losail International Circuit: «Ich bin einfach langsam. So wie jedes Wochenende. Das Auto fühlte sich verhältnismässig anständig an. Es ist also nicht so, dass es damit Schwierigkeiten gab.»

Und als die Journalisten Nachfragten, klagte der Brite: «Wer weiss? Ich bin einfach nicht mehr schnell. Und wenn du immer so weit hinten losfahren musst, dann ist es so gut wie unmöglich, im Kampf um Rennsiege ein Wörtchen mitzureden.» Viele Fans und GP-Beobachter fragten sich: Wo ist der Kampfgeist des Rekord-GP-Siegers geblieben?

Nach der Winterpause und dem Wechsel zu Ferrari wirkt Hamilton wieder viel motivierter, wie auch Johnny Herbert betont. Der GP-Veteran sagt bei «Casinoutanspelpaus.io» über seinen Landsmann: «Die Motivation von Lewis ist seit jeher sehr wichtig. Es war wohl gut, dass er nun eine Winterpause und einen kleinen Neustart hatte. Denn nach dem, was er bisher gesagt hat, scheint es ihm defintiv nicht an Motivation zu fehlen.»

Deshalb schliesst der dreifache GP-Sieger einen achten Titel des 40-Jährigen aus Stevenage nicht aus: «Wenn Ferrari ihm ein gutes Auto gibt, das schnell genug ist, um alle zu schlagen, kann Lewis definitiv einen weiteren Titel gewinnen.» Der Erfolgshunger des 105-fachen GP-Siegers sei auf jeden Fall gross genug, stellte Herbert daraufhin klar.

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat