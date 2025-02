Colapinto statt Doohan: Entscheidung schon gefallen?

Hat das Alpine-Team bereits entschieden, Jack Doohan durch Franco Colapinto zu ersetzen? Der frühere Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya betont: «Diese Entscheidung scheint bereits gefallen zu sein.»

Knapp zwei Jahre lang musste sich Jack Doohan auf der Reservebank von Alpine gedulden, dann durfte er beim Saisonfinale in Abu Dhabi im vergangenen Jahr seine GP-Premiere feiern. Möglich machte dies die frühzeitige Trennung des bisherigen Stammpiloten Esteban Ocon, der in diesem Jahr für das Haas-Team antreten wird.

Doohan wird auch in diesem Jahr für das Alpine-Team an der Seite von Pierre Gasly auf Punktejagd gehen, wie das Team bereits im August 2024 verkündet hat. Doch wie lange der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan im Cockpit des Werksteams aus Enstone sitzen wird, ist nicht klar. Denn Alpine hat sich – für ein hübsches Sümmchen – die Dienste von Franco Colapinto gesichert, der im vergangenen Jahr die letzten neun WM-Runden im Williams bestreiten durfte und dabei einige Glanzpunkte setzte.

Alpine-Sonderberater Flavio Briatore erklärte bei den Kollegen von «Le Parisien» zu den Gerüchten um einen baldigen Fahrer-Wechsel im Team von Autohersteller Renault: «Sicher ist nur der Tod. Wir beginnen die Saison mit Pierre und Jack, das garantiere ich. Danach schauen wir mal.» Man müsse einen Fahrer, der keinen Fortschritt mache und nicht die richtigen Ergebnisse einfahren, austauschen, meinte der Italiener. «In der Formel 1 kannst du nicht emotional sein», schob er hinterher.

Es gehe darum, die Optionen des Teams zu erweitern, und nicht darum, Druck auf Doohan auszuüben, beschwichtigte Teamchef Oliver Oakes. Doch für viele Beobachter steht fest: Die Tage von Doohan sind bereits gezählt. Auch der frühere GP-Star Juan Pablo Montoya gehört zu dieser Gruppe. Er erklärte bei «AS Colombia»: «Die Krux mit Doohan ist, dass es von aussen scheint, als ob diese Entscheidung bereits gefallen ist.»

«Ich denke, das wird auch passieren», erklärte er zu einem möglichen Fahrer-Tausch bei Alpine. Daran hätten nicht zuletzt auch die Formel-1-Verantwortlichen Interesse, ist sich der Kolumbianer sicher: «Die Formel 1 hat erkannt, wie stark sich Colapinto auf das Interesse auswirkt, und deshalb arbeitet man hinter den Kulissen bereits daran, diesen Wechsel umzusetzen.»

Doohan macht derweil gute Miene zum bösen Spiel. Er wolle sich darauf konzentrieren, einen guten Job zu machen, lautet die Antwort des 22-jährigen Australiers auf entsprechende Fragen. Seine Sitzprobe für 2025 hat der Rookie bereits absolviert.

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat