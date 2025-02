Ferrari baff: Lewis Hamilton mit ganz neuer Seite

​Als sich die Ferrari-Mannschaft versammelte, um den Worten des siebenfachen Formel-1-Champions Lewis Hamilton zu lauschen, hätten sie damit nicht gerechnet – der Engländer zeigte eine ganz neue Seite.

Formel-1-Weltmeister Alain Prost hat über seinen früheren Ferrari-Stallgefährten Nigel Mansell einmal gesagt: «Nigel war mir gegenüber sehr argwöhnisch. Vielleicht lag es auch daran, dass ich Italienisch konnte, er aber nicht.»

Nicht-Italienische Piloten haben das Thema Ferrari aus sprachlicher Sicht sehr unterschiedlich angepackt: Juan Manuel Fangio oder John Surtees brachten sich die Sprache bei und redeten mit Mechanikern und Technikern fliessend auf Italienisch. Michael Schumacher begann zu lernen, kam aber nie so weit. Besser machte das Sebastian Vettel, der sich den Respekt der Ferrari-Truppe auch dadurch erarbeitete, sich die italienische Sprache anzueignen.

Die Situation heute: Der Monegasse Charles Leclerc spricht Italienisch so gut wie seine Muttersprache Französisch. Bei Lewis Hamilton waren die meisten Menschen bislang davon ausgegangen – mehr als ein «grazie», «forza Ferrari» oder «spaghetti bolognese» wird das wohl nicht.

Weit gefehlt.

Nun sind in Italien Videos aufgetaucht, die Lewis Hamilton am 12. Februar beim jüngsten Besuch in Maranello zeigen. Der 105-fache GP-Sieger stellte sich dabei mit Teamchef Fred Vasseur und Charles Leclerc vor die Mannschaft, um sie auf die GP-Saison 2025 einzuschwören. Die Fahrer waren für Arbeit im Rennsimulator und für Sitzungen mit den Ingenieuren angereist.



Was dann passierte, damit hätten die Fachkräfte nicht gerechnet: Der 40-jährige Hamilton begann, Italienisch zu sprechen!



Gut, er las seinen Text vom Handy ab, aber das ist nicht der Punkt. Was die Mannschaft mit viel Zwischenapplaus, spontanen Zurufen und einem kräftigen Schlussapplaus würdigten, das ist der offenkundige Wille von Hamilton.



Im «reparto corse», also der Rennabteilung von Ferrari sagte Lewis Hamilton: «Grazie per il vostro caloroso benvenuto. Sono felice di iniziare questa nuova avventura con voi in Ferrari. È sempre stato il mio sogno fare parte di questa squadra. Non vedo l’ora di lavorare con voi.»



Übersetzung: «Danke für euren warmherzigen Empfang. Ich bin glücklich, dass ich dieses neue Abenteuer mit euch bei Ferrari beginnen kann. Es war immer mein Traum, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich kann es nicht erwarten, die Arbeit mit euch aufzunehmen.»



Aus dem Umfeld von Ferrari sickert durch: Hamilton habe im Winter Italienisch gebüffelt, um sich auch in dieser Sprache mit seinen Leuten zu verständigen.



Die begeisterte Reaktion der Ferrari-Truppe zeigt: Das wird überaus geschätzt.





