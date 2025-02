Team-Duell: Alex Albon fürchtet Carlos Sainz nicht

Alex Albon betont: «Ich glaube an mich und ich trete mit Freude gegen jeden Fahrer an»

Dass Carlos Sainz nun im gleichen GP-Auto wie Alex Albon Gas geben wird, sehen viele als ultimativen Test für den Londoner an. Albon selbst sieht die Konkurrenz im eigenen Team als Bereicherung.

Mit Carlos Sainz hat Alex Albon einen starken Teamkollegen an seiner Seite bekommen: Der Spanier, der sein Ferrari-Cockpit an den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton abgeben musste, konnte in seinen bisherigen zehn Formel-1-Jahren vier Siege und 27 Podestplätze erringen. Der 30-Jährige aus Madrid startete sechs Mal von der Pole und durfte sich vier Mal über die schnellste Rennrunde freuen.

Albons Formel-1-Bilanz fällt bescheidener aus: Auf seinen ersten GP-Sieg wartet der Thai-Engländer noch, in bisher fünf Formel-1-Jahren bestritt er 104 GP und stand zwei Mal – währen der Corona-Saison 2020, die er neben Max Verstappen für Red Bull Racing bestritt und auf dem siebten Tabellenrang abschloss (Verstappen wurde in jenem Jahr WM-Dritter) auf dem Treppchen: Sowohl in Mugello als auch im ersten der beiden GP auf dem Rundkurs von Bahrain wurde er jeweils Dritter.

Trotzdem beteuert Albon, dass er durch den prominenten Neuzugang im Williams-Rennstall keinen Druck verspüre, das teaminterne Duell für sich zu entscheiden. Im Rahmen der Präsentation des diesjährigen Williams-Renners FW47 erklärte er auf die entsprechende Frage: «Nein, wenn ich ehrlich bin, sehe ich das etwas anders.»

«Ich glaube, je besser mein Teamkollege ist, desto besser ist es für mich, denn ich kann mich mit einem Fahrer messen, der einen exzellenten Ruf geniesst und der gerade eine sehr gute Saison hinter sich hat. Das war wahrscheinlich sein bisher bestes Formel-1-Jahr. Und ich denke, das ist eine grossartige Herausforderung für mich. Ich glaube an mich und ich trete mit Freude gegen jeden Fahrer an», fügte der 28-Jährige an.



Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat