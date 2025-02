Williams-Aufschwung: Fans müssen sich gedulden

Das Williams-Team befindet sich seit der Ankunft von Teamchef James Vowles im Wandel. Die Besitzer haben in die Infrastruktur investiert. Bis sich das auf der Strecke auswirkt, dauert es aber noch, mahnt Alex Albon.

Seit James Vowles bei Williams Anfang 2023 das Zepter übernommen hat, herrscht im Williams-Team Aufbruchstimmung. Die Mannschaft, die in den Jahren 2018 bis 2022 vier Mal den letzten Platz in der WM-Tabelle der Konstrukteure belegt hatte, will wieder zur alten Stärke zurückfinden. Und zunächst lief auch alles nach Plan.

2023 schaffte es der Traditionsrennstall, der seit 2020 der Investment-Firma Dorilton Capital gehört, auf den siebten Gesamtrang der Konstrukteurswertung vorzurücken. Doch im vergangenen Jahr schloss der drittälteste Formel-1-Rennstall die Saison nur als WM-Neunter ab. Das lag aber nicht zuletzt an der schwachen Leistung von Logan Sargeant, der die ersten 15 WM-Runden an der Seite von Alex Albon bestritt und keine Punkte holen konnte.



Der Amerikaner wurde durch Rookie Franco Colapinto ausgetauscht, der in den verbleibenden neun GP-Wochenenden mit zwei Punktefahrten fünf WM-Zähler sammelte. Albon schaffte es vier Mal in die Top-10 und sammelte damit zwölf Punkte.

Der Thai-Engländer ist sich sicher, dass die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt wurden – und auch sein neuer Teamkollege Carlos Sainz glaubt an das Comeback des Teams aus Grove. Die Motivation sei hoch und das sei ansteckend, erklärte Albon im Rahmen der Fahrzeugpräsentation in Silverstone am Freitag. «Natürlich ist es schade, dass wir nicht besser abschneiden konnten – natürlich hatten wir uns etwas anderes gewünscht», räumte er ein.

Doch hinter den Kulissen passiere viel, beteuerte der 28-Jährige, der sein viertes Jahr im Williams in Angriff nehmen wird. Die Investitionen von Dorilton Capital in die Infrastruktur seien deutlich zu sehen, verriet er daraufhin. Gleichzeitig warnte er aber auch, dass es noch eine Weile dauern wird, bis sich dies auch in den Ergebnislisten zeige.

«Ich denke, sie werden uns schon 2026 helfen, aber je nach Bereich, um den es geht, denke ich nicht, dass viele davon bis 2025 optimiert sein werden. Das heisst aber nicht, dass wir im nächsten Jahr keine guten Fortschritte erzielen können», betonte Albon, und erklärte, dass sich die Auswirkungen der Investitionen wohl erst nach 2026 auf der Strecke zeigen werden.

Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat