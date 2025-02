Fluchen in der Formel 1: Das sagen die Williams-Stars

Die Formel-1-Stars müssen künftig hohe Bussen und sogar den Verlust von WM-Punkten befürchten, wenn sie Fluchwörter benutzen. Die beiden Williams-Piloten haben sich kritisch dazu geäussert.

Der Gebrauch von Kraftausdrücken sorgte bereits im vergangenen Jahr für viele Diskussionen. Max Verstappen musste etwa Sozialstunden ableisten, weil er in Singapur im Rahmen einer Pressekonferenz einen Kraftausdruck benutzte, der sich auf sein Fahrzeug bezog, nicht etwa auf einen anderen Fahrer. Und in Mexiko kassierte auch Charles Leclerc eine Strafe wegen des gleichen Vergehens.

Für dieses Jahr hat der Autosport-Weltverband FIA harte Strafen formuliert, die hohe Bussen und sogar den Verlust von WM-Zählern umfassen. Und das geht vielen Formel-1-Fans und GP-Beobachtern zu weit. Einige Teamchefs haben sich positiv zu den Bemühungen der FIA ausgesprochen, doch von den Fahrern selbst gibt es Kritik.



Williams-Neuzugang Carlos Sainz sprach sich im Rahmen der Fahrzeugpräsentation seines neuen Arbeitgebers zwar grundsätzlich dafür aus, vor den Mikrofonen und Kameras Haltung zu bewahren und auf den Sprachgebrauch zu achten, weil auch Kinder den Sport mitverfolgen. Explizit für die Bestrafung wollte er sich aber nicht einsetzen.

Und der Spanier betonte auch «Gleichzeitig denke ich aber, dass es zu weit geht, wenn es um die Kommunikation am Funk geht.» Der 30-Jährige verwies auf den Druck und den hohen Adrenalinspiegel, mit dem die GP-Stars in ihren Cockpits klarkommen müssen. Und er erklärte: «Ich denke, dass es zu viel ist, wenn die FIA das mit Strafen kontrollieren will, denn für mich ist das ein grundlegender Teil des Sports.»

Sein Teamkollege Alex Albon fand klarere Worte. Er erklärte: «Natürlich finde ich, dass wir uns in unseren eigenen Worten ausdrücken sollten. Wir wollen keine exzessive Kontrolle über unsere eigene Meinung, das gibt es meines Wissens in keinem anderen Sport.»

Und auch Williams-Teamchef James Vowles stellte klar: «Wenn man im Auto sitzt und unter Druck steht, ist es normal, dass man anders reagiert, schliesslich setzten sie bei der Arbeit im Cockpit ihr Leben aufs Spiel. Abgesehen davon denke ich aber, dass wir eine gewisse Verantwortung gegenüber der Welt haben.»

