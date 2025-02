FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem: «20 GP reichen»

Die Formel-1-Verantwortlichen haben den WM-Kalender immer weiter ausgebaut, mittlerweile finden 24 GP-Wochenenden pro Saison statt. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem findet: Das sind zu viele WM-Runden.

Die Formel 1 boomt, und das wirkt sich auch auf den WM-Kalender aus. Die Rechteinhaber von Liberty-Media haben das Programm der Königsklasse in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut, sodass im vergangenen Jahr eine Rekord-Anzahl an WM-Runden stattgefunden hat. Die 24 Rennwochenenden kamen nicht bei allen gut an.

Viele Stars der Königsklasse beschwerten sich über die Arbeitslast, die in den letzten Jahren gestiegen ist. So erklärte etwa Champion Max Verstappen noch vor dem Start der vergangenen Saison: «Ich habe das Gefühl, dass wir deutlich über dem Limit sind.» Er werde bei 24 WM-Runden keine zehn weitere Jahre in der Formel 1 fahren, stellte der Red Bull Racing-Star klar.

Auch Carlos Sainz übte Kritik: «Ich bin der Meinung, dass wir jetzt schon zu weit gegangen sind», stellte der Spanier klar. «Für die Mechaniker und alle Teammitglieder und auch andere Formel-1-Mitarbeiter und Journalisten ist das Limit erreicht.» Und Formel-1-Routinier Fernando Alonso betonte: «Das ist für niemanden nachhaltig.»

Kritik äusserte zuletzt auch Mohammed Ben Sulayem. Im Gespräch mit «Le Figaro» sagte der Präsident des Autosport-Weltverbands FIA: «Ich denke, das ist ein bisschen zu viel. Ich habe es gesagt und wurde von vielen Medien angegriffen. 20 GP reichen.»

Gleichzeitig räumte er ein: «Es liegt nicht in der Verantwortung der FIA.» Und Ben Sulayem betonte auch, dass Liberty Media grossartige Arbeit leiste. Er persönlich würde sich sehr über eine Rückkehr der Königsklasse nach Frankreich oder Deutschland freuen, verriet er ausserdem. «Es ist gut, wenn die Formel 1 neue Märkte erschliesst und sich neuen Ländern öffnet, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wo die Geschichte begann», mahnte er.

Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat