Fernando Alonso: «Es gibt keine Garantien»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso weiss genau, welche Faktoren nötig sind, um in der Königsklasse Erfolge zu feiern. Der zweifache Champion wirft einen Blick in die nahe und ferne Zukunft.

In diesem Jahr nimmt Fernando Alonso seine 22. Formel-1-Saison in Angriff und der mit 43 Jahren älteste Fahrer im Feld kann es nicht erwarten, wieder auf die Strecke zu gehen. Über die Stärke seines diesjährigen GP-Renners will der Weltmeister von 2005 und 2006 noch keine Prognose abgeben, denn der eigene Erfolg hängt in der Formel 1 auch immer davon ab, was die Konkurrenz auf die Strecke bringt.

«Wir müssen die Autos zunächst einmal beim Test in Bahrain und bei den ersten paar Rennen auf der Strecke sehen, denn es stehen zu Saisonbeginn einige sehr unterschiedliche Pisten auf dem WM-Programm», betont der Spanier. «Erst danach werden wir eine bessere Vorstellung davon haben, wo wir im Vergleich zu den anderen Teams stehen.»



Das Ziel ist klar: «Wir wollen uns im Vergleich zum Vorjahr verbessern», stellt Alonso klar. «Und in den vergangenen beiden Jahren landeten wir jeweils auf dem fünften Platz der Konstrukteurswertung. Es wird eine Herausforderung, denn das Feld wird leistungsmässig sehr nahe beieinander liegen. Details werden also einen grossen Unterschied machen, wenn es um die Ergebnisse und WM-Punkte geht», weiss er.



Sein Aston Martin Team habe sich mit den Verstärkungen der letzten Monate – vor allem mit der Verpflichtung des langjährigen Red Bull Racing-Technikchefs Adrian Newey – vielversprechend entwickelt, ist Alonso überzeugt. «Und mit den Regeländerungen, die 2026 anstehen, erleben wir nun eine unglaublich spannende Phase», erklärt der 401-fache GP-Teilnehmer.

«Das trifft auf den ganzen Sport und ganz speziell auf unser Team zu», sagt der 106-fache GP-Podeststürmer. «Wir setzen die richtigen Puzzleteile zusammen, und die ganze Mannschaft zieht am gleichen Strang. Ich empfinde es als Privileg, das Ganze von Innen mitzuerleben.»

Mit Blick auf die Saison 2026 und die Zeit danach mahnt der ehrgeizige Asturier aber auch: «Es muss alles stimmen, damit du in der Formel 1 erfolgreich bist. Es gibt keine Garantien und keiner kann sagen, was 2026 passieren wird. Aber du musst als Team sicherstellen, dass du die richtigen Mittel, Einrichtungen, Talente, Partner und auch die richtige Hingabe hast, um dir eine Chance auf Erfolg zu verschaffen.»

«Dass wir Honda ab 2026 an Bord haben haben, dass Aramco bei uns ist, dass wir diese guten Einrichtungen und viele Talente zur Verfügung haben – sowohl die bisherigen als auch die neuen Leute im Team – lässt uns gespannt in die Zukunft blicken. Wir bereiten alles vor, und auch wenn nichts garantiert ist, so lassen wir nichts unversucht, um uns eine gute Chance zu verschaffen», beteuert der WM-Neunte des Vorjahres.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat