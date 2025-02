Kontroverse Idee im Monaco-GP: Erzwungene Boxenstopps

​Seit Jahren monieren Formel-1-Fans, dass der Monaco-GP zu wenig Spektakel biete, weil es auf der engen Bahn so schwierig ist, an einem Gegner vorbeizukommen. Nun will die FIA Pflicht-Boxenstopps verfügen.

Was vielen GP-Fans nicht bewuss ist: Die Mitglieder der so genannten Formel-1-Kommission stellen die Weichen für die Zukunft der Königsklasse. In diesem Gremium sitzen Vertreter des Autosport-Weltverbands FIA (vertreten durch den Präsidenten Mohammed Ben Sulayem oder, im jüngsten Fall durch FIA-Formelsportchef Nikolas Tombazis), von Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media, via Formula One Management (kurz FOM, vertreten durch Serien-CEO Stefano Domenicali), dazu Abgesandte aller zehn Teams (in der Regel die Teamchefs) und der vier im GP-Sport vertretenen Motorhersteller.

Die Formel-1-Kommission hat vor der F1-Show in London getagt, und was sie dabei als Vorschlag auf den Tisch gelegt hat, wird nicht allen GP-Anhängern schmecken.

Es geht um den Grossen Preis von Monaco, der vielen Zuschauern zu wenig Spektakel bietet, weil bekanntlich das Überholen auf dem engen Strassenkurs sehr knifflig ist.

Die Idee nun der F1-Kommission: Die Reihenfolge soll durch Pflichtboxenstopps durcheinander gewirbelt werden.



Zur Erinnerung: Heute muss jeder Fahrer in einem WM-Lauf auf trockener Bahn zwei verschiedene Reifenmischungen von Serien-Lieferant Pirelli verwenden, je nach Belastung der Walzen und Umgebungstemperatur also hart oder mittelhart, mittelhart oder weich oder – etwas kecker – weich und hart.



Damit ist es unmöglich, einen Grand Prix ohne Boxenhalt durchzufahren, wie das früher der Fall war.



In Monaco nun, einem klassischen Einstopper, so hat die Kommission zur Diskussion angeregt, soll in Sachen Reifenverwendung eine besondere Regel eingeführt werden, wonach mindestens zwei Mal angehalten werden muss. Angedacht ist etwa, dass im Grand Prix alle drei Mischungen verwendet werden müssten.



Das weitere Vorgehen des Autosport-Weltverbands: Über die Sonderregel für Monaco wird weiter diskutiert, kommt die Kommission dabei zu einem Konsens, wird der Vorschlag zum Abnicken an den FIA-Weltrat weitergeleitet. Der schmettert nur in ganz seltenen Fälle einen Vorschlag der Kommission ab.



Eine andere Idee, nämlich die Pistenführung zu verändern (mit einer zusätzliche Vollgas-Passage am Meer entlang), der ist vom Tisch – die Vertragsverlängerung für den Monaco-GP vom November 2024 bis inklusive 2031 beinhaltet, dass die Bahn so befahren wird wie gewohnt.



Neu ab 2026 wird allerdings, dass der WM-Lauf vom angestammten Termin Ende Mai in den Juni rückt – weil im Mai Platz gemacht werden muss für das GP-Duo Miami und Montreal.







Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat