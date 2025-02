WM-Titel für Hamilton im Ferrari? Das sagt Verstappen

​Fans auf der ganzen Welt sind gespannt: Kann Lewis Hamilton mit Ferrari seinen achten WM-Titel erobern? Wie Max Verstappen und Christian Horner von Red Bull Racing die Chancen des Briten einschätzen.

Weit über die Grenzen von Italien und der treuen Tifosi hinaus freuen sich Rennfans aus der ganzen Welt auf diesen Leckerbissen: Der 40-jährige Formel-1-Champion Lewis Hamilton bei Ferrari gegen den 27-jährigen Monegassen Charles Leclerc. Wie das wohl ausgehen wird?

Für Leclerc und gegen Hamilton spricht die Statistik der Saison 2024: Charles hatte gegen Carlos Sainz weitgehend die Nase vorn, Hamilton fuhr seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell vor allem in der Quali hinterher (GP-Quali-Duell 19:5 für Russell), und Hamilton war in der Schlussrechnung einer Formel-1-Saison nie so weit hinten platziert wie 2024 – lediglich Siebter.

Im Rahmen der Formel-1-Show von London haben die Fans einen Lewis Hamilton erlebt, der auf die Arbeit brennt. Der 40-jährige Engländer auf dem roten Teppich: «Ich bin richtig aufgekratzt. Jedes Mal, wenn du in einen solchen Wagen steigst, ist das etwas ganz Besonderes. Alleine schon die Arbeit mit diesem Rennstall – Ferrari ist einfach unvergleichlich.»

Als dann sein neuer Dienstwagen gezeigt wurde, sagte Lewis: «Ich fühle mich total erfrischt. Ich platze fast vor Lebensfreude und spüre diese fabelhafte Energie – weil derzeit alles für mich neu und aufregend ist. Ich bin so stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Das sind spannende und elektrisierende Wochen.»



«Kaum zu glauben, dass es schon einige Wochen sind, dass ich nun bei Ferrari arbeite, und all meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich kann aus nächster Nähe erleben und verstehen, mit welcher Leidenschaft und Hingabe die Menschen arbeiten. In den SF-25 ist viel harte Arbeit geflossen, und wir könnten kaum erfolgshungriger an den Start gehen.»



Aber wie erfolgreich kann Hamilton mit Ferrari werden?



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt dazu am Rande der Formel-1-Show von London: «Wenn ihm bei Ferrari ein guter Start gelingt und er das Team hinter sich scharen kann, wenn er sich ganz auf den Rennwagen einlassen kann, dann wird er von dieser ganzen Energie aufgeladen und kann sehr wohl ein Wörtchen mitreden um den Titel.»



«Ich glaube, viel wird davon abhängen, wie der erste Teil der Saison verläuft und wie schnell er sich bei Ferrari einlebt. Jeder von uns weiss, wozu Lewis Hamilton fähig ist. Und wenn er in einem neuen Umfeld aufblüht, dann ist er für alle ein überaus ernst zu nehmender Gegner.»



Und der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen sagt über den siebenfachen Weltmeister Hamilton: «Letztlich wird alles von der Konkurrenzfähigkeit des Autos abhängen. Über die Qualitäten von Lewis brauchen wir hier nicht zu debattieren. Aber auch seine Leistungen hängen von der Qualität des Rennwagens ab.»



«Ich freue mich auf die Duelle mit ihm, und wenn wir uns um Siege balgen können, dann umso besser.»





Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat