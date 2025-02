Kimi Antonelli (Mercedes): Lewis Hamilton als Berater

​Kimi Antonelli, der beim WM-Auftakt mit 18 Jahren und gut 200 Tagen zum drittjüngsten GP-Piloten wird, hat von seinem Mercedes-Vorgänger Lewis Hamilton einen guten Rat mit auf den Weg erhalten.

Generationswechsel in der Königsklasse: Daniel Ricciardo (35) wurde bei den Racing Bulls während der Saison ausgetauscht gegen Liam Lawson (23). Kevin Magnussen (32) wurde bei Haas ersetzt durch Oliver Bearman (19).

Valtteri Bottas (35) ist neu Mercedes-Reservist, für Sauber tritt anstelle des Finnen in der kommenden Saison Formel-2-Meister Gabriel Bortoleto (20) an. Teenager Kimi Antonelli (18) ersetzt bei Mercedes den Rekord-Champion Lewis Hamilton. Und Pérez (34) wurde ersetzt durch Lawson.

In Bahrain 2024 betrug das Alter der Fahrer im Schnitt 29,5 Jahre, viele Teams setzten auf Erfahrung. Ganz anders wird das in Australien 2025 sein, mit einem Schnitt von lediglich 27,3 Jahren.

Über 30 werden beim WM-Auftakt 2025 in Australien lediglich diese vier Fahrer sein: Fernando Alonso (43), Lewis Hamilton (40), Nico Hülkenberg (37) und Carlos Sainz (30).



Mercedes-Rookie Kimi Antonelli hat vor der grossen Formel-1-Show in London selbstsicher gesagt: «Es fühlt sich eigentlich nicht richtig an, wenn ich höre, ich sei Nachfolger von Lewis Hamilton. Er hat so viel für den Sport getan. Ich sehe mich einfach als nächsten Mercedes-Fahrer, und ich will meine eigene Geschichte schreiben.»



Antonelli hat in London auch verraten, dass ihm der zu Ferrari gezogene Hamilton einen guten Rat mit auf den Weg gegeben hat: «Lewis sagte, ich solle vor allem geniessen und mich nicht gross um die äusseren Umstände sorgen; ich solle an mir arbeiten und die ganzen Abläufe verinnerlichen, das müsse im Mittelpunkt stehen.»



Wird Lewis Hamilton als Massstab herangezogen, dann liegt die Latte für Kimi Antonelli und jeden anderen Formel-1-Rookie sehr hoch: Der Engländer fuhr in seiner ersten Saison 2007, damals mit McLaren, vier Siege ein und konnte bis zum letzten Teil der Saison mitreden bei der Vergabe des WM-Titels. Er wurde letztlich WM-Zweiter hinter einem anderen Kimi, Kimi Räikkönen im Ferrari.



Der andere Kimi sagt: «Für mich zählt, die Saison auf dem richtigen Fuss zu beginnen. Er hat damals bei seiner ersten Saison wirklich auf sehr hohem Niveau begonnen und sich dann weiterentwickelt, aber ohne etwas erzwingen zu wollen. Ich glaube, deshalb hat er 2007 eine so erstaunliche Saison geschafft, also werde ich ebenfalls versuchen, so vorzugehen – fokussiert bleiben, hart arbeiten, gleichzeitig aber die Formel 1 geniessen. Dennoch ändert sich an meiner Mentalität als Racer nichts, wenn ich auf die Bahn gehe, will ich auch gewinnen.»







Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat