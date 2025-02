Lewis Hamilton im neuen Ferrari: Nur 2 Stunden Schlaf

​Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kletterte «nach nur zwei Stunden Schlaf in den neuen Ferrari. Es ist noch zu früh, das wahre Potenzial zu erkennen, aber der Tag lief problemfrei.»

19. Februar 2025, Ferrari-Testbahn von Fiorano bei Maranello: Um 13.45 Uhr ging, unter rauschendem Applaus der Tifosi, Lewis Hamilton erstmals mit dem neuen Ferrari SF-25 auf die Strecke. Der Brite winkte den Fans fröhlich zu. Das Vorgehen war identisch wie bei Charles Leclerc am Morgen – zwei Installationsrunden, Pause, dann eine erste längere Serie, beim siebenfachen Champion bestehend aus sieben Runden.

Insgesamt durfte Ferrari (gemäss F1-Reglement für die so genannten Filmtage) nicht mehr als 200 Kilometer zurücklegen, das entspricht auf der Fiorano-Bahn ungefähr 66 Runden, also rund 33 pro Fahrer.

Als der 105-fache GP-Sieger vor das Mikrofon von Sky Italien trat, wirkte er aufgekratzt und tatendurstig. Kaum zu glauben, denn der Brite verriet: «Nach der grossen Formel-1-Show in London und vor diesem Testtag habe ich nur zwei Stunden geschlafen.»



Lewis bestätigt: «Ich bin noch immer sehr aufgeregt. Ich fühle Glück und Stolz, ich habe hier so viel Spass, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.»



Natürlich fragen sich alle Ferrari-Fans: Wie gut ist der SF-25 gelungen? Lewis antwortet: «Es ist noch zu früh, mit Sicherheit zu sagen, wie schnell das Auto sein wird und daher wie unsere Saison verlaufen kann. Was ich hingegen weiss – wir hatten heute keine Probleme, und das ist gewiss ein guter Anfang.»



«Charles ist heute Morgen gefahren, ich am Nachmittag, und es fällt mir noch immer ein wenig schwer, in Wort zu fassen, dass dies alles wirklich passiert, dass ich tatsächlich meinen ersten echten Renn-Ferrari bewegt habe.»



«Ich versuche, jeden Moment zu geniessen mit diesem legendären Rennstall. Ich weiss, dass wir hier die richtige Einstellung haben, um Weltmeister zu werden, aber niemand hält sich hier für perfekt; jeder will sich vielmehr ständig verbessern, wir überlassen nichts dem Zufall, und das gefällt mir sehr.»



Zur Arbeit mit Charles Leclerc sagt Hamilton nach dem ersten Test mit dem SF-25: «Das läuft bislang fantastisch. Ich arbeite sehr gerne mit Charles zusammen, und hier entsteht gerade eine Freundschaft. Wir haben uns natürlich schon im vergangenen Jahr oft unterhalten, auf und neben den Rennstrecken. Es ist interessant, aus nächster Nähe zu sehen, wie er arbeitet. Das ist wichtig für mich, weil er jahrelange Erfahrung im Team hat und so gut integriert ist. Ich hingegen bin noch immer dabei, mich in diese Mannschaft einzuleben.»



Lewis Hamilton zog Ende 2012 von McLaren zu Mercedes, und der Engländer muss heute noch kichern, wenn er an die Pressestimmen damals denkt. «Viele sagten, das sei eine grottenschlechte Entscheidung, und ich ruiniere damit meine Karriere. Aber ich schätze, es ist dann ganz anständig gelaufen.»



Das ist ziemlich untertrieben: Nach dem Titel mit McLaren 2008 wurde Lewis mit Mercedes sechs Mal Weltmeister – 2014/2015, dann von 2017 bis 2020. Nur sein Mercedes-Stallgefährte Nico Rosberg konnte 2016 diesen Siegeszug unterbrechen.



Und nun bei Ferrari? Lewis bei Sky: «Ich bin auch heute davon überzeugt, dass ich den richtigen Schritt zur richtigen Zeit gemacht habe. Jeder Tag hier ist elektrisierend, ich fand auch den Abend in London unvergleichlich. Es fühlte sich frisch und aufregend an, die Stimmung der Fans zu spüren. Es ist etwas völlig Anderes, wenn man als Gegner von Ferrari antritt oder als Teil dieser Scuderia. Dass wir uns nun auf diese gemeinsame Reise machen, das macht mich noch immer demütig und stolz und auch ein wenig sprachlos.»







