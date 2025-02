Leclerc (Ferrari) nach 1. Test: Mutige Titel-Ansage

Charles Leclerc am ersten Testtag in Fiorano mit dem neuen Ferrari SF-25

​Der Monegasse Charles Leclerc ist nach dem ersten Tag im neuen Ferrari SF-25 so richtig heiss und platzt fast vor Tatendrang: «Alles andere als der WM-Titel wäre für uns eine Enttäuschung.»

Der erste Testtag mit dem neuen Ferrari SF-25 ist vorbei, der Monegasse Charles Leclerc und der Engländer Lewis Hamilton haben sich die 200 Kilometer in Fiorano geteilt.

Der achtfache GP-Sieger Leclerc ist nach diesem ersten Funktionstest, getarnt als Filmtag für Marketing-Zwecke, überaus angetan. Vor den Mikros von Sky Italien sagt der 27-Jährige: «Mein Wunsch, Weltmeister zu werden, ist immer derselbe geblieben. Ich liebe Ferrari und ich will mit Ferrari gewinnen. Den Titel in Rot zu gewinnen, wäre etwas Unglaubliches. Ich tue alles, um das so schnell wie möglich zu schaffen, und ich hoffe, dass 2025 das richtige Jahr dafür ist.»

«Letztes Jahr wurden wir Zweiter im Konstrukteurs-Pokal, geschlagen von McLaren beim Finale von Abu Dhabi, und ich war sehr enttäuscht. Das Ziel ist jetzt also, die Markenwertung zu gewinnen. Alles andere als der WM-Titel wäre für uns eine Enttäuschung, und wir werden alles tun, um unsere Ziele zu erreichen.»

«Es gab am ersten Tag keine negativen Überraschungen. Es gab nicht, was unerwartet gekommen wäre. Der erste Eindruck ist gut.»





