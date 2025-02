Formel-1-Farben 2025: Ferrari überraschend geschlagen

​Am Abend des 18. Februar haben die zehn Rennställe ihre 2025er Farben gezeigt. Nur drei Rennställe können die deutschsprachigen GP-Fans dabei überzeugen. Und Ferrari ist davon nur die Nummer 2.

Die Grand-Prix-Anhänger haben die grosse Formel-1-Präsentation in der Londoner O2-Arena aufmerksam verfolgt. Klar ging noch während der Übertragung in den sozialen Netzwerken die Diskussion los, wer mit einer hübschen Lackierung überzeugt.

Es war absehbar, dass Ferrari auf einem der vorderen Ränge auftauchen würde, wenn es um die Frage geht, welches Auto am gefälligsten ist. Ferrari kann auf die weltweite grösste Fangemeinde zählen, und besonders für die Ferraristi aus Italien, die treuen Tifosi, gibt es nur eine Farbe, die zählt – natürlich rot.

Was dann aber passierte, das überrascht dann doch. Als unsere Kollegen von Sky eine Umfrage gestartet haben, welche Lackierung denn die schönste von allen sei, gab es eine handfeste Überraschung – das vorwiegende Rot-Weiss der Racing Bulls, welches markant an die legendäre Honda-Lackierung von Red Bull Racing beim Japan-GP 2021 erinnert, ist von den Fans zum Sieger erkoren worden!



Hier die Rangliste und einige Bemerkungen zu den 2025er Farben der zehn Rennställe.



1. Racing Bulls (29% aller Stimmen)

Der Überraschungssieger der Fan-Wahl. 2024 trat der Rennstall aus Faenza in Blau/Weiss/Silber an (was an die Lackierung der früheren Toro Rosso-Rennwagen erinnerte), nun sieht das Auto von Yuki Tsunoda und Isack Hadjar aus wie der 2021er Red Bull Racing-Flitzer von Japan 2021, wo die Weltmeister als Knicks vor Honda im Rot-Weiss des Konzerns antraten. Sehr zur Freude der Fans.



2. Ferrari (26%)

Ferrari ist Ferrari. Das Auto könnte potthässliche Formen aufweisen und würde noch immer auf vorderen Rängen landen. Der gemessen an 2024 etwas dunklere Farbton 2025 «Racing Red» mit seinem matten Finish erinnert an vergangene Jahrzehnte des Rennsports und ist inspiriert von den intensiven Farbtönen der frühen Tage der Scuderia.



3. Sauber (13%)

Das auffällige Giftgrün des Schweizer Rennstalls in Besitz von Audi hat die Fans überzeugen können – stark! Jetzt muss der neue Wagen von Nico Hülkenberg nur noch etwas taugen.



4. Mercedes (9%)

Nicht viel Neues bei Mercedes in Sachen Lackierung, aber zahlreichen Fans gefällt das so.



5. McLaren (8%)

Zum Glück sind die Engländer ihrem Papaya-Ton treu geblieben. Aber ein richtiger Knaller ist das nicht.



6. Red Bull Racing (6%)

Auch RBR hat das Erscheinungsbild kaum geändert.



7. Alpine, Aston Martin und Williams (je 3%)

Von diesen drei Teams hat Alpine am meisten getan, dennoch kommen die Franzosen nicht über einen Platz auf den hinteren Rängen hinaus. Das Grün von Aston Martin ist ein Klassiker, aber reisst die GP-Anhänger nicht von den Sitzen. Das Gleiche gilt für das Blau von Williams.



10. Haas (1%)

Die US-Amerikaner haben die Farb-Elemente aus Weiss, Schwarz und Rot frisch arrangiert, aber das scheint die Formel-1-Anhänger ziemlich unbeeindruckt zu lassen.





Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat