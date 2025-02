Charles Leclerc (Ferrari): «Das sind gute Anzeichen»

Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc geht mit viel Zuversicht in die kommende Saison. «Der neue Rennwagen macht bislang genau das, was wir uns davon versprochen hatten. Das sind gute Anzeichen.»

2024 ist Ferrari nur knapp am ersten Gewinn des Konstrukteurs-Pokals seit 2008 vorbeigeschrammt. Erst im Finale von Abu Dhabi konnte sich McLaren gegen die Italiener durchsetzen.

Nun sollen es 2025 Charles Leclerc und Lewis Hamilton richten. Und gemäss des Monegassen Leclerc sieht das bislang gar nicht schlecht aus. Charles sagt: «Der neue Rennwagen macht bislang genau das, was wir uns davon versprochen hatten. Das sind gute Anzeichen.»

«Klar ist es nach nur einem Test mit dem neuen Wagen auf der Ferrari-Hausstrecke von Fiorano schwierig, ein Urteil zu fällen. Die Bahn ist recht eng, sie fühlt sich ein wenig an wie ein Strassenkurs. Umso gespannter bin ich darauf zu erleben, wie sich das Fahrzeug auf dem Bahrain International Circuit anfühlt.»

Was die Konkurrenz angeht, so sagt der WM-Zweite von 2022: «Das ist ja genau das Schwierige – du weisst immer, welche Fortschritte du selber gemacht hast, aber kein Mensch kann heute sagen, was die Gegner alles auf Lager haben. Vielleicht haben McLaren, Red Bull Racing oder Mercedes den Stein der Weisen gefunden, keine Ahnung. Erst in Bahrain werden wir dazu eine erste Ahnung erhalten.»





