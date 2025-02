Toto Wolff: Warum diese Saison noch enger wird

Mercedes hat das neue Auto für die Saison 2025 vorgestellt – und rechnet mit einer noch engeren Saison als im Vorjahr. Warum sogar noch mehr Teams ganz oben stehen könnten als im Jahr 2024…

Wird die Saison 2025 so eng wie schon lange nicht mehr in der Formel 1? Mercedes hat als vorletztes Team am Montag das neue Auto für 2025 vorgestellt (Dienstag folgt Red Bull Racing). Die Führungsetage des Rennstalls erwartet eine enge Saison 2025.

Teamchef und Mitbesitzer Toto Wolff: «Die Saison wird hart umkämpft sein. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, wie eng das Feld beieinander lag. Man konnte von Rennen zu Rennen nicht sagen, wer vorne sein würde, und ich erwarte, dass es in diesem Jahr noch enger wird. Wir müssen in Bestform sein, wenn wir in dieser Saison um die Weltmeisterschaft kämpfen wollen.»

Auch der Technische Direktor des deutschen Rennstalls, James Allison, glaubt an ein enges Jahr 2025: «Es wird von Anfang an eine hart umkämpfte Weltmeisterschaft. In dieser Phase des Reglements nähern sich die Autos in Sachen Performance einander an. Es wird mehrere Sieger geben, und es ist möglich, dass wir noch mehr Teams auf der obersten Stufe des Podests sehen werden als die vier, die im vergangenen Jahr gewonnen haben.»

2024 gewannen Red Bull Racing, Ferrari, McLaren und Mercedes Rennen. Im Vorjahr siegten nur Red Bull Racing und Ferrari. Der Trend geht also in die von Mercedes angesprochene Richtung.

Hywel Thomas, Managing Director von Mercedes AMG High Performance Powertrains, erklärt, worauf es ankommt: «Angesichts dessen, wo wir uns in diesem Reglementzyklus befinden, sind die Rundenzeitgewinne gering. Es ist aber immer noch möglich, kleine Verbesserungen zu finden, die am Samstag und Sonntag den Unterschied ausmachen können. Im vergangenen Jahr hat man vor allem im Qualifying gesehen, wie eng es zwischen einigen der Teams an der Spitze zuging. Diese 10 oder 20 Millisekunden zu finden, ist entscheidend und kann den Unterschied zwischen der Pole-Position und der zweiten oder dritten Reihe ausmachen. Wir werden weiter nach diesen Verbesserungen suchen und hoffentlich in Abu Dhabi noch im Kampf um die Weltmeisterschaften mitmischen.»

Wie in den Vorjahren findet in Abu Dhabi das Saisonfinale statt. Erst mal startet aber am Mittwoch die Saison mit den Wintertests und dann Mitte März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.

Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat