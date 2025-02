Alpine schon auf der Bahn: Gasly & Doohan in Bahrain

Alpine an der Arbeit in Bahrain

​Der französische Alpine-Rennstall, Aushängeschild des Renault-Konzerns in der Formel 1, hat das neue Rennwagenmodell vom Typ A425 auf die Bahn gebracht, mit Pierre Gasly und Jack Doohan in Bahrain.

Die Wintertests von Bahrain beginnen zwar erst am 26. Februar, aber Alpine ist auf dem Bahrain International Circuit schon an der Arbeit: Funktionstest und Filmtag mit dem neuen Renner A425. Am Lenkrad sassen beide Einsatzfahrer 2025, also der Franzose Pierre Gasly und der Australier Jack Doohan.

GP-Sieger Gasly: «Ein grossartiges Gefühl, wieder auf der Strecke zu sein und die A525 zum ersten Mal zu fahren. Gut, das war jetzt erst ein Funktionstest, natürlich fahren wir den Wagen da nicht voll aus. Aber das erste Gefühl ist gut, und ich freue mich darauf, endlich mit den Testfahrten loszulegen.»

Jack Doohan: «Wir hatten einen guten ersten Tag auf der Strecke, und ich spüre, dass alle im Team sich freuen, wieder auf der Bahn zu sein. Das Auto fühlt sich gut an. Ich kann es kaum erwarten, drei Tage lang zu arbeiten.»

Alpine-Teamchef Oliver Oakes: «Es ist immer ein stolzer Moment, wenn ein neues Auto zum ersten Mal auf die Strecke geht. Trotz des bedeckten Himmels und der starken Windböen hatten wir einen guten Tag in Bahrain mit rund 200 km, die gleichmässig auf Pierre und Jack verteilt wurden.»



«Es ist wichtig, den beiden ein erstes Gefühl für das Auto zu vermitteln, bevor in dieser Woche drei arbeitsreiche Testtage anstehen.»





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat