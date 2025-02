James Allison (Mercedes): Wem er 2025 Siege zutraut

​Mercedes-Cheftechniker James Allison spricht über die kommende GP-Saison 2025 und die Aussichten des Briten George Russell und des Italieners Kimi Antonelli mit dem neuen Mercedes W16.

Die Formel-1-Fans haben sich 2024 über sieben verschiedene GP-Sieger aus vier Rennställen gefreut. Diese Leistungsdichte wird sich gemäss Mercedes-Technikdirektor James Allison noch erhöhen.

Der 57-jährige Allison sagt: «Die WM wird von Anfang an sehr hart umkämpft sein. In diesem Stadium des Reglements nähern sich die Autos in Bezug auf ihre Leistung an, das haben wir immer wieder erlebt.»

«Wir werden mehrere Sieger sehen, und es ist möglich, dass wir noch mehr Teams als die vier, die im letzten Jahr gewonnen haben, auf der obersten Stufe des Podiums ausmachen werden.»„



«Es ist das vierte Jahr, in dem dieses Reglement für das Chassis gilt, und die Autos befinden sich in einer reiferen Phase. Grosse Fortschritte bei den Rundenzeiten sind schwieriger zu erreichen, aber wir haben uns darauf konzentriert, die Bereiche zu verbessern, die uns im letzten Jahr behindert haben.»



«Unser Hauptaugenmerk lag darauf, unser Manko des W15 in langsamen Kurven sowie die Unausgewogenheit der Reifentemperaturen, die das Auto von Session zu Session unbeständig machte, zu beseitigen.»



Allison blickt aber bereits auf 2026: «Dann kommt eine der grössten Regeländerungen in der Geschichte des Formel-1-Sports. Jedes Team muss entscheiden, wo es seine Ressourcen einsetzt, um sowohl in diesem Jahr auf der Strecke konkurrenzfähig zu sein als auch sich für 2026 und darüber hinaus zu rüsten.»





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat