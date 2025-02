Nico Hülkenberg (Sauber/Audi): «Jahr des Aufbaus»

​Der 227-fache GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg (37) weiss: «2025 wird für Sauber eine Übergangssaison, ein Jahr des Aufbaus, bevor es dann 2026 als Werksrennstall von Audi so richtig losgeht.»

Der traditionsreiche Sauber-Rennstall hat die Saison 2024 auf dem letzten WM-Rang abgeschlossen, aber davon lässt sich Sauber-Rückkehrer Nico Hülkenberg nicht bange machen: «Die Leute vergessen schnell in der Formel 1. Haas war 2023 auch Letzter, dann ist uns 2024 eine schöne Steigerung gelungen. Ich sehe keinen Grund, wieso das Sauber nicht auch gelingen sollte.»

«Ich sehe die kommende Saison als Übergangsjahr. Jeder hier weiss, dass wir einen langen Weg vor uns haben, um im Feld vorzurücken, aber das ändert am Ziel nichts – wir wollen hart arbeiten und auf der Bahn das Bestmögliche herausholen.»

«Was mich angeht, so bin ich dankbar, dass ich 2023 und 2024 zeigen konnte, was ich kann. Dadurch ist diese Möglichkeit mit Sauber und Audi entstanden. Ich habe in den letzten zwei Jahren viel Spass am Motorsport gehabt, ich konnte es fast noch mehr geniessen als in meinen ersten Jahren in der Königsklasse.»



«Ich habe gesehen, wie viel Arbeit bei Sauber ins neue Auto investiert worden ist, das gibt mir ein gutes Gefühl für dieses Jahr des Aufbaus. Aber klar ist es zu diesem Zeitpunkt schwierig, über das kommende Kräfteverhältnis zu spekulieren. Doch ich bin überzeugt, dass es bei uns aufwärts geht.»





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat