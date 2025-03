Ferrari: So verliert Lewis Hamilton gegen Leclerc

​In den ersten beiden Trainings zum Traditions-GP von Australien gibt bei Ferrari der Monegasse Charles Leclerc den Ton an. Noch fährt der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hinterher. Wieso?

Wir würden natürlich niemals so weit gehen und behaupten, dass bei Ferrari schon jetzt der Haussegen schief hängt. Aber dem langjährigen Formel-1-Piloten und ebenso langjährigen Sky-GP-Experten Martin Brundle ist in Australien etwas aufgefallen.

Brundle sagte nach dem ersten Training: «Ich finde es einigermassen alarmierend, dass Lewis aus der Box Richtung Teamgebäude trat – noch immer mit aufgesetztem Sturzhelm. Das habe ich früher auch gemacht, wenn es nicht gut gelaufen ist, und das ist nie ein gutes Zeichen. Ich wittere da Frust.»

Hamilton selber äusserte sich sehr diplomatisch über seinen ersten Tag: «Ich muss halt meinen Fahrstil ein wenig anpassen.» Lewis fügte hinzu, dass er ihm gute Dauerläufe gelungen seien und dass er mit dem neuen Wagen immer besser klarkomme. Er betonte das Positive.



Interessanter war, was er nicht gesagt hat, und das ist weniger positiv: Wieso er zum Beispiel mit weichen Pirelli-Reifen nicht an die Rundenzeiten von Charles Leclerc herankam, obschon der zu diesem Zeitpunkt mit mittelharten Reifen unterwegs war.



Wer am Boxenfunk von Ferrari zudem Mäuschen gespielt hat, der konnte wiederholt hören, dass sich Hamilton über zu viel Untersteuern beklagte. So wie Max Verstappen und auch Charles Leclerc ist Lewis ein Fahrer, der ein knackig einlenkendes Auto mag, wenn das Heck des Rennwagens dann ein wenig lebhaft ist, können diese drei Piloten das mit ihrer überragenden Fahrzeugbeherrschung gut kompensieren. Ein über die Vorderachse schiebendes Auto ist jetzt nicht so ihr Ding.



Nun wird es zwischen Hamilton, seinem Ferrari-Renningenieur Riccardo Adami und der restlichen Mannschaft an Wagen Nummer 44 darum gehen, der Abstimmung jenen Feinschliff beizubringen, der es Lewis ermöglicht, mehr aus dem Auto zu holen.



Im zweien Training verlor Hamilton auf seinen Stallkollegen Leclerc vier Zehntelsekunden (Charles Erster, Lewis Fünfter), im ersten Training betrug der Abstand zwischen dem Monegassen (3.) und dem Briten (12.) sechs Zehntel.





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312