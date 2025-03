Max Verstappen zu Rang 3: «Das ändert doch nichts»

​Die Ausgangslage von Weltmeister Max Verstappen für den Australien-GP ist gut: Startplatz 3. Der Red Bull Racing-Fahrer ist mit seiner Leistung happy, sagt aber: «McLaren ist sehr stark.»

Abschlusstraining zum Grossen Preis von Australien 2025: Die McLaren-Fahrer Lando Norris und Max Verstappen stehen in Australien Formel-1-Weltmeister Max Verstappen vor der Sonne, aber wird das eine Rolle spielen? Erstens soll es beim Rennen vom 16. März regnen, und zweitens lässt sich ein Australien-GP auch vom dritten Startplatz aus gewinnen, das geschah immerhin vier Mal.

Verstappen ist ganz gelassen, wenn es um seine Erfolgsaussichten geht beim Traditions-GP im Albert Park von Melbourne: «Am Sonntag wird es aller Voraussicht nach regnen, das verändert Vieles. Ganz ehrlich – mir wäre es fast lieber, die Bahn wäre trocken, weil die Verhältnisse dann einfach berechenbarer sind.»

«Ich darf zufrieden sein mit meiner Quali, denn wir hatten einen kniffligen Freitag gehabt, an dem mein Wagen nicht so gut auf der Bahn lag. Die Fahrzeugbalance konnten wir für Samstag erheblich verbessern.»

«Aber der Abstand zu McLaren ist recht gross, und letztlich habe ich keine perfekte Runde hinbekommen, weil die Hinterreifen zum Überhitzen neigten. Aber ganz ehrlich – selbst wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich wohl die Zeiten von McLaren nicht erreicht, also hätte sich an meiner Position nichts geändert.»



«Ich bin happy, welche Fortschritte wir im Laufe des Wochenendes gemacht haben, darauf müssen wir aufbauen. Aber diese Bahn war noch nie perfekt für uns. Und nach einem schwierigen Freitag hätte ich nicht mit Startplatz 3 gerechnet.»



«Mit meiner Leistung am Lenkrad bin ich sehr zufrieden, auch wenn das Reifen-Management hier knifflig ist. Ich spürte heute das Auto besser und finde, ich konnte mich besser einbringen, auch wenn es unterm Strich nicht gereicht hat gegen die McLaren.»



«Fürs Rennen erwarte ich keine Wunder, wir sind rundweg nicht auf dem Niveau von McLaren, das kann niemand wegreden. Aber sehen wir mal, was das Wetter macht. Ich lass das alles in Ruhe auf mich zukommen.»





Qualifying, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,096

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,180

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,481

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,546

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,670

06. Alex Albon (T), Williams, 1:15,737

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,755

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,973

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,980

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,082

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,175

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,453

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,483

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:16,862

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,520

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,525

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,579

18. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,094

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,147

20. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit