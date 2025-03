FP3 Melbourne: Wieder Abflug von Bearman, Piastri top

Oscar Piastri drehte in der letzten freien Trainingsstunde im Albert Park die schnellste Runde

Auch die letzte freie Trainingsstunde in Melbourne wurde unterbrochen. Erneut war es Haas-Rookie Oliver Bearman, der die roten Flaggen auslöste. Die Bestzeit sicherte sich Lokalmatador Oscar Piastri.

Die dritte und letzte Trainingsstunde im Albert Park von Melbourne war keine drei Minuten alt, da wurden bereits die roten Flaggen geschwenkt. Grund dafür war einmal mehr Oliver Bearman, der schon im ersten Training einen folgenschweren Abflug produziert hatte. Denn weil der Haas-Rookie seinen GP-Renner dabei beschädigte, verpasste er das gesamte zweite Training.

Im dritten Training hatte er Glück im Unglück, er drehte sich in der elften Kurve ins Kies, schlug aber nicht ein. Dennoch konnte er sich nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien und das Auto musste von der Strecke geborgen werden. Die Zwangspause dauerte neun Minuten, danach durften die 19 verbleibenden Fahrer wieder auf die Bahn.

Die erste Rundenzeit liess sich Esteban Ocon gutschreiben. Der Haas-Neuzugang wurde aber schnell von der Spitzenposition verdrängt, als Jack Doohan mit 1:19,221 min die zweite Zeit des Tages in den Asphalt brannte. Aber auch für den Lokalmatador währte die Freude nicht lange, denn Max Verstappen legte die 5,278 km in 1:17,632 min zurück.

Sein Teamkollege Liam Lawson hatte weniger Glück. Er bekundete schon früh Probleme mit der Antriebseinheit und musste die Box ansteuern. Der Neuseeländer verlor dadurch wichtige Streckenzeit.

Immer mehr Fahrer rückten aus, und die zahlreichen Zuschauer wurden für ihr Erscheinen mit einigen interessanten Szenen belohnt. Carlos Sainz touchierte etwa in der dritten Kurve die Mauer, und wenige Minuten später sorgte George Russell für fröhliche Gesichter in der Mercedes-Box, indem er mit 1:16,407 min die Spitzenposition übernahm. Kurz darauf schob sich auch Lando Norris vor Verstappen, der eine Viertelstunde vor dem Ende des Trainings mit 1:16,002 min nachlegte und sich wieder an die Spitze setzte.

Auch die Konkurrenz schnallte die weichen Reifen auf und wenige Minuten vor Schluss drückte Oscar Piastri mit 1:15,921 min die Bestmarke unter die 1:16er-Grenze. Damit blieb er der FP3-Schnellste, wenn auch nur knapp. Russell blieb nur 39 Tausendstel langsamer, Verstappen fehlten 81 Tausendstel auf die Bestzeit.

3. Training, Melbourne

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,921 min

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,960

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,002

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,188

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,206

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16.252

07. Alex Albon (T), Williams, 1:16,258

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,378

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,455

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,597

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,707

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,719

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,732

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,948

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,045

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,146

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,270

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,373

19. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, keine Zeit