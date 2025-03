Quali Melbourne: Wer holt die erste Pole des Jahres?

Die Formel-1-Piloten gehen beim Qualifying in Melbourne zum ersten Mal in dieser Saison ans Limit. Die grosse Frage lautet: Wer schnappt sich die erste Pole des Jahres? Die Antwort darauf gibt es hier im Live-Ticker.

Drei freie Trainings haben die Formel-1-Stars an diesem Wochenende auf dem Albert Park Circuit in Melbourne bestritten und drei Mal stand ein anderer Pilot an der Spitze: In der ersten Trainingsstunde war Lando Norris der schnellste Mann auf der Bahn. Der WM-Zweite des Vorjahres schaffte es im McLaren knapp eineinhalb Zehntelsekunden schneller um die Bahn als Carlos Sainz im Williams.

Im zweiten Training war Charles Leclerc derjenige, der die 5,278 km lange Runde schneller als jeder andere Fahrer im Feld hinter sich brachte. Der Ferrari-Pilot distanzierte Lokalmatador Oscar Piastri damit um 0,124 sec. Der Australier aus dem McLaren-Team, der seinen Vertrag mit dem britischen Traditionsrennstall vor dem Start des Heimspiels verlängert hat, war dann in der letzten freien Trainingsstunde der Spitzenreiter.

Nur knapp langsamer als der 23-Jährige aus Melbourne blieben Mercedes-Pilot George Russell und der aktuelle Weltmeister Max Verstappen. Letzterer konnte im Vergleich zum Trainingsfreitag einen Fortschritt erzielen. Ob es der vierfache Champion schafft, die Pole zu erobern oder ob sich ein anderer Fahrer die Spitzenposition sichert, gibt’s hier live im SPEEDWEEK.com-Ticker nachzulesen.