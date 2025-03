Nach Australien-GP: Ferrari-Teamchef spricht Klartext

Der Saisonauftakt in Melbourne verlief für das Ferrari-Team enttäuschend. Charles Leclerc musste sich mit Platz 8 begnügen, Lewis Hamilton kam gar nur als Zehnter ins Ziel. Teamchef Fred Vasseur war nicht zufrieden.

«Wir können mit dem heutigen Ergebnis nicht zufrieden sein, denn es spiegelt nicht das wahre Potenzial unseres Autos. Das bedeutet, dass wir als Team auch nicht gute Arbeit geleistet haben», fasste Fred Vasseur den ereignisreichen Grand Prix im Albert Park von Melbourne zusammen. Im Albert Park hatten die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton kein leichtes Spiel, nachdem sie im Qualifying nicht über die Plätze 7 und 8 hinausgekommen waren.

Leclerc, der von Position 7 ins erste Rennen des Jahres gestiegen war, leistete sich einen kostspieligen Fehler, der ihn gleich um mehrere Positionen zurückwarf. Am Ende überholte er mit einem mutigen Manöver noch seinen neuen Teamkollegen Lewis Hamilton, der zum Schluss auch vom zurückgefallenen McLaren-Nachwuchsstar Oscar Piastri geschnappt wurde und als Zehnter ins Ziel kam.

«Charles erwischte einen guten Start und Lewis kämpfte auch, um nach vorne zu kommen. Als dann der Regen kam, gingen wir das Risiko ein und blieben auf der Strecke, genauso wie auch Max Verstappen. Doch danach haben wir die falsche Entscheidung getroffen und kamen eine Runde zu spät an die Box, wofür wir einen hohen Preis bezahlt haben», erklärte der Franzose selbstkritisch.

«Das Positive ist, dass wir am Freitag sowohl auf einer Runde als auch im Renntrimm schnell waren und mit Mercedes und Red Bull Racing mithalten konnten. Auch auf McLaren fehlte nicht viel. Und es ist auch gut, dass wir in wenigen Tagen wieder auf der Strecke sein werden. Das bedeutet, dass wir sehr bald wieder in der Lage sein werden, unser Potenzial zu nutzen. Die Saison ist noch lang und wir müssen nun einfach hart weiterarbeiten», ergänzte Vasseur.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0