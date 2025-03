Liam Lawson: «Ziemlich schreckliches Wochenende»

Liam Lawson am Australien-Wochenende. Es ist seine erste Saison für Red Bull Racing

Liam Lawson verunfallte bei seinem Debüt-Rennen mit Red Bull Racing. Der Neuseeländer: «Das ganze Wochenende war ziemlich schrecklich.» Teamchef Christian Horner nimmt seinen Fahrer jedoch in Schutz.

Enttäuschendes Topteam-Debüt für Liam Lawson!

Kurz vor Schluss in Runde 47, als wieder Regen einsetzte, verunfallte Red Bull Racing-Pilot Lawson in Melbourne. Ein ärgerliches Debüt für den Neuseeländer, der im Vorjahr für die Racing Bulls in der zweiten Saisonhälfte fuhr und nun für Red Bull Racing unterwegs ist.

Lawson: «Das ganze Wochenende war ziemlich schrecklich. Wir waren zu langsam am Start und haben dann gepokert. Es hätte fast geklappt, aber es sollte nicht sein. Der Start aus der Boxengasse war schwierig und wir hatten im ersten Stint auf der Intermediate-Reifen einfach nicht die Geschwindigkeit. Wir hatten zu sehr mit den Vorderreifen zu kämpfen, also werden wir das vor dem nächsten Rennen analysieren. Mit Slick-Reifen waren wir für ein paar Runden recht konkurrenzfähig, aber dann fing es wieder an zu regnen.»

Lawson erklärt, was dann passierte: «Wir sind das Risiko eingegangen, auf den mittleren Reifen draußen zu bleiben und haben gehofft, dass die halbe Strecke trocken bleiben würde. Wir wussten, dass Sektor 3 schlecht war, aber wir dachten, Sektor 1 würde etwas trockener bleiben, also riskierten wir es. Aber es schüttete wie aus Eimern. Zu diesem Zeitpunkt hatte schon aufgegeben, Druck zu machen, weil es so nass war und ich nur versucht habe, auf der Strecke zu bleiben.» Das gelang ihm leider nicht, er flog ab.

Der Neuseeländer fasst zusammen: «Es war ein ziemlich schreckliches Wochenende und insgesamt ein Kampf, aber wir haben viel gelernt. Dafür bin ich dankbar und freue mich einfach darauf, nach China zu fahren und neu zu starten.»

Teamchef Christian Horner: «Es war nicht der Start, den Liam sich für dieses Wochenende gewünscht hätte. Das Glück war nicht auf seiner Seite.»

In einer Medienrunde erklärte Horner: «Wir sind das Risiko eingegangen, ihn lange draußen zu lassen, weil er ohnehin außerhalb der Punkte lag. Wir dachten uns: Warum nicht? Lasst uns würfeln und schauen, ob es sich lohnt. Doch genau dann begann es, stärker zu regnen.» Großes Pech für den Kiwi-Piloten bei seinem Debüt.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0