Fernando Alonso: «Ich bin immer noch fit genug»

Als Formel-1-Urgestein Fernando Alonso sein GP-Debüt gab, waren sieben seiner 19 Gegner im Feld der Königsklasse noch nicht auf der Welt. Der Spanier fühlt sich angesichts dieser Tatsache nicht nur alt, wie er erklärt.

Für Fernando Alonso hat die Saison in Melbourne mit einer Enttäuschung begonnen. Der 43-jährige Aston-Martin-Pilot landete in der 33. Rennrunde in der Streckenbegrenzung. Mit ihm fielen auch sein Landsmann Carlos Sainz und vier Rookies aus. Der GP-Routinier hofft auf seine ersten Punkte in China, wo er bereits zwei Siege einfahren konnte.

Alonso war schon bei der GP-Premiere auf dem Rundkurs von Schanghai dabei. Der 32-fache GP-Sieger bestritt am 4. März 2001 sein erstes Formel-1-Rennen. Zu diesem Zeitpunkt waren mit Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan, Liam Lawson, Oscar Piastri, Isack Hadjar und Oliver Bearman sieben seiner aktuellen Formel-1-Gegner noch gar nicht geboren.

Auf die Frage, ob er sich angesichts dieser Tatsache eher alt fühle oder Dankbarkeit verspüre, immer noch dabei zu sein, erklärte der zweifache Champion vor dem Start der zweiten WM-Runde: «Ich schätze, beides trifft zu. Es ist ein Privileg, weiter Rennen fahren zu können und das zu machen, was ich liebe. Ich hatte das Glück, viele Jahre und zu verschiedenen Zeiten Rennen gefahren zu sein. Ich bin noch hier, immer noch konkurrenzfähig, und motiviert und frisch, um um die Welt zu reisen und diese Autos zu bewegen.»

«Und für mich ist es das Wichtigste, weiter konkurrenzfähig zu sein, denn ich bin ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch. Sollte ich eines Tages nicht mehr schnell genug oder konkurrenzfähig sein, dann bin ich der Erste, der es nicht mehr geniesst», fuhr Alonso fort.

Und der WM-Neunte des Vorjahres betonte: «Ich habe 2001 mein GP-Debüt gegeben, ich war beim ersten China-GP 2004 dabei und nun bin ich 2025 immer noch hier, und so schnell wie beim ersten Mal – zumindest fühlt es sich so an. Vielleicht bin ich sogar schneller, denn es gibt für uns Fahrer mittlerweile verschiedene Mittel und Möglichkeiten, uns zu verbessern. Ich fühle mich privilegiert, hier zu sein.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0