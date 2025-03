George Russell (Mercedes/5.): Warnung für Hamilton

​Die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli werden den Sprint in China von den Startplätzen 5 und 7 in Angriff nehmen. GP-Sieger Russell ist grimmig entschlossen vorzurücken: «Wir können mitmischen.»

Sprint-Qualifikation auf dem Shanghai International Circuit: Mercedes hat sein Glück in der gleichen Taktik gesucht wie McLaren – also ganz zu Beginn von Q3 auf die Bahn gehen. Aber diese Vorgehensweise bewährte sich nicht.

Am Ende sprang für den dreifachen GP-Sieger Russell nur der fünfte Startplatz heraus (in Q2 war er noch Zweitschnellster gewesen!), Mercedes-Teenager Kimi Antonelli wird als Siebter ins kurze Rennen gehen.

George Russell erzählt: «Ich finde das alles schwierig einzuordnen. Die McLaren sind in den ersten zwei Quali-Segmenten nur so davongeflogen, aber zum Schluss haben Hamilton und Verstappen einen verflixt guten Job gemacht. Was uns angeht, so liegen wir nicht weit dahinter, ich schätze, wir können im Sprint da vorne mitmischen. Das könnte interessant werden.»

«Was den rohen Speed angeht, so ist Rang 5 für mich okay. Aber die ganzen Formveränderungen in kürzester Zeit sind mir ein Rätsel. Im zweiten Quali-Teil war ich ausserhalb der Top-Ten, auf einmal dann aber Zweitschnellster! Und das Auto fühlte sich dabei ungefähr gleich an. Merkwürdig.»



Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin: «Wir gingen in Q3 früh auf die Bahn, aber George spürte von der weichen Mischung nie den perfekten Grip, um wirklich schnell fahren zu können. Rückblickend hätten wir nicht zu Beginn rausfahren sollen, sondern erst zum Schluss. Für den Sprint sind wir guter Dinge – die Dauerläufe auf dem mittelharten Pirelli waren vielversprechend.»





Sprint-Qualifying, China

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,849 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,867

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,929

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,057

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,393

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,738

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,773

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,852

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,982

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,815

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,978

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,325

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,564

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,575

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,640

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,651

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,675

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,729