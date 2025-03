Ferrari: Im Sprint mies, Teamchef zur Hamilton-Pole

​Wer hätte das nach Rang 10 von Lewis Hamilton in Australien gedacht? In der Sprint-Quali von China fährt er Bestzeit! Was Teamchef Fred Vasseur dazu sagt, und wieso sich die Tifosi Sorgen machen sollten.

Tumult in der Ferrari-Box nach der fabelhaften Pole-Runde von Lewis Hamilton im Abschlusstraining zum Sprint von China. Noch vor wenigen Tagen in Australien war der siebenfache Formel-1-Champion sehr zerknirscht, Rang 10 beim WM-Auftakt in Melbourne war eine Klatsche, und wie immer sparten vor allem Medien in Italien nicht mit Kritik.

Und nun das: Pole-Position zum Sprint von China! Riesenjubel in der Ferrari-Box, Riesenjubel auf den Tribünen. Auch in China gibt es keinen Rennstall, dem die Sympathien so entgegenfliegen, wie der berühmtesten Scuderia der Welt, und Lewis Hamilton ist seit vielen Jahren der grosse Fan-Liebling.

Einer, der im ganzen Trubel hübsch die Füsse auf dem Boden behält, ist Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. Der Franzose untertreibt kurz nach dem Coup von Lewis Hamilton: «Nun, es scheint besser zu laufen als vor einer Woche! Aber es fällt mich noch immer schwer, die Situation korrekt einzuschätzen, weil die Leistungen der verschiedenen Teams nicht nur von Strecke zu Strecke variieren, sondern auch von Training zu Training.»

«Letztlich ist für mich diese Pole schwer verständlich. Manchmal hat McLaren einen krassen Vorsprung, dann auf einmal nicht mehr. Ich begreife das nicht ganz. Wir werden da ein wenig Daten wälzen müssen. Aber ich gebe zu – nach unseren Schwierigkeiten in Australien tut das hier gut. Das erzeugt sehr viel positive Energie.»



«Ich bin einer, der immer etwas das Negative wittert, und fürs Erste stelle ich fest – wir können im Sprint punkten, das ist gut. Lewis hat überdies in der Quali eine konstant starke Leistung gezeigt, das ist ebenfalls gut.»



Die Tifosi sollten sich durchaus Sorgen machen, wenn es um die Frage geht, ob Lewis die Ferrari-Führung im Sprint vom 22. März verteidigen kann.



Dies ist erst die zweite Sprint-Pole der Italiener (nach Charles Leclerc in Baku 2023), und bei bislang 18 Sprints in der Königsklasse konnte Ferrari noch kein einziges Mal gewinnen!



Sprint-Qualifying, China



01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,849 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,867

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,929

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,057

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,393

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,738

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,773

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,852

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,982

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,815

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,978

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,325

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,564

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,575

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,640

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,651

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,675

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,729