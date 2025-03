Williams in China: Sainz/Albon out wegen Formfehlers?

​Was für ein merkwürdiger Zwischenfall am GP-Wochenende von China: Der Traditionsrennstall Williams hat es versäumt, den Regelhütern der FIA rechtzeitig Videobilder zur Verfügung zu stellen. Was nun?

Am Morgen von Samstag, 22. März, wenn in Europa die meisten Menschen noch in tiefer Nacht schlafen, werden Vertreter des englischen Rennstalls Williams am Shanghai International Circuit bei den Rennkommissaren antraben müssen.

Die FIA-Regelhüter Nish Shetty (Singapur), Gerd Ennser (Deutschland), Pedro Lamy (Portugal) und Zheng Hongkai (China) werden die Williams-Delegation fragen, wieso sie das vom Autosport-Weltverband verlangte Videomaterial nicht rechtzeitig eingereicht haben.

Hintergrund: Die FIA-Spezialisten versuchen fieberhaft, übermässiges Verbiegen der Flügel (für mehr Topspeed) zu unterbinden. Hunderte von sehr hellen Köpfen bei den Rennställen stehen hier wenigen FIA-Offiziellen gegenüber, und die Teams finden immer wieder Mittel und Wege, Lücken im Reglement geschickt zu nutzen. Sie bewegen sich dabei in Graubereichen des Reglements.

Die FIA hatte nun am zweiten GP-Wochenende von den zehn Teams verlangt, dass bis 60 Minuten nach dem freien Training Bordkamera-Aufnahmen eingereicht werden müssen, mit Perspektiven auf Front- und Heckflügel. Die Rennpolizei will auf diese Weise sehen, ob sich einige Flügel etwas zu markant verbiegen.



Was Williams angeht, so gilt zunächst einmal die Unschuldsvermutung.



Es kann beispielsweise technische Gründe haben, wieso die Aufnahmen nicht fristgerecht eingereicht wurden. Und die FIA behauptet auch nicht, dass Williams überhaupt nichts eingereicht habe, sondern eben nur, dass die Frist versemmelt worden ist.



Das Knifflige nun: Es handelt sich primär also nicht um eine Verletzung des technischen Reglements, sondern lediglich um einen Formfehler in einer Angelegenheit, die so nicht einmal im Reglement verankert ist (das Einreichen von Videomaterial innerhalb einer gewissen Frist).



Es wird nun spannend sein zu sehen, wie die Rennkommissare reagieren.



Kann Williams das Versäumnis erklären, dann könnte der sich der ganze Fall in Luft auflösen.



Hätte die Fristverletzung verhindert werden können, dürfte es eine Ermahnung, vielleicht eine Geldstrafe setzen.



So lange Williams kein Vergehen gegen das technische Reglement nachgewiesen werden kann, ist das Gerücht einer möglichen Disqualifikation von Carlos Sainz und Alex Albon – nur ein Gerücht.





Sprint-Qualifying, China

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,849 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,867

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,929

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,057

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,393

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,738

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,773

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,852

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,982

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,815

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,978

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,325

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,564

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,575

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,640

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,651

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,675

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,729