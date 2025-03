Lewis Hamilton (1.): «Das haben viele unterschätzt!» 22.03.2025 - 05:51 Von Vanessa Georgoulas

© Sam Bagnall / Getty Images Lewis Hamilton feierte im zweiten Renneinsatz für Ferrari seinen ersten Sieg in Rot

Ferrari-Star Lewis Hamilton schaffte es, seine Sprint-Pole in einen Sieg umzuwandeln. Der siebenfache Champion feierte damit den ersten Triumph in einem Mini-Rennen. Und es war auch sein erster Sieg in Rot.