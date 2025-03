Lewis Hamilton: «Die Leute sind gerne negativ»

Mit seinem Sprint-Sieg beim zweiten Renneinsatz für Ferrari hat Lewis Hamilton viele Kritiker verstummen lassen. Der siebenfache Weltmeister sprach hinterher über die negativen Aussagen und seine Erwartungen.

Für Lewis Hamilton hat mit dem Wechsel zu Ferrari nach zwölf Mercedes-Jahren ein neues Kapitel begonnen. Und wie schon beim ersten Mal, als er die Fronten gewechselt hatte – Ende 2012 verliess er McLaren, um beim Werksteam der Sternmarke an Bord zu gehen – wurden einige Stimmen laut, die den Karriere-Schritt als Fehler bezeichneten.

Hamilton feierte Mit Mercedes sechs seiner sieben Titelgewinne, und mit Ferrari hat er nun dank seines ersten Platzes im Sprint von Schanghai auch schon einen Triumph gefeiert. Dass er damit eine Antwort geliefert hat auf die Kritik an seiner Entscheidung, Mercedes zu verlassen, freut den 105-fachen GP-Sieger.

Als er auf die Unkenrufe angesprochen wurde, erklärte der 40-Jährige nach seinem Sprint-Sieg: «Wir leben in einer seltsamen Zeit, in der die Leute gerne negativ sind. Sie lieben es, sich bei jeder Gelegenheit negativ zu äussern, selbst bei den kleinsten Angelegenheiten. Aber ich denke, das liegt einfach auch an der schwierigen Zeit, in der wir gerade leben.»

Er lese keine Nachrichten, bekomme aber hier und da einige Aussagen mit, erklärte Hamilton weiter. Und einige davon seien Äusserungen von Menschen, die er seit Jahren bewundert habe, gestand der WM-Siebte des Vorjahres. «Offensichtlich stellen einige von ihnen einfach uninformierte Vermutungen darüber an, was vor sich geht. Da fehlt einfach die Wertschätzung. Es ist nicht einfach, einen Teamwechsel zu vollziehen, und irgendwo an Bord zu gehen, wo ganz anders gearbeitet wird, und in ein Auto zu steigen, das ganz andere Eigenschaften hat. Man kann da nicht einfach reinspringen und alles ist gut.»

Sebastian Vettel und Fernando Alonso haben in der Anfangsphase grossartige Arbeit mit dem Team geleistet, lobt Hamilton seine Ferrari-Vorgänger. «Aber um mit dem Team langfristig erfolgreich zu sein, braucht es Zeit. Und das ist es, was ich zu tun versuche. Ich versuche nicht, überstürzt zu handeln. Ich nehme mir die Zeit, um etwas Grosses mit diesem unglaublichen Team aufzubauen. Denn in dieser Mannschaft steckt so viel Potenzial», erklärt er, und fügt strahlend an: «Es ist natürlich schön, schon beim zweiten Rennen eine solche Erfahrung zu machen – auf einer Strecke, auf der ich seit Jahren gut bin. Und je mehr ich über das Auto lerne, desto besser weiss ich, wie wir es auch auf anderen Strecken abstimmen müssen.»

China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:10,212 min

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0