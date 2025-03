China-Sprint: Erster Ferrari-Sieg von Lewis Hamilton! 22.03.2025 - 03:14 Von Vanessa Georgoulas

© Andy Hone / Getty Images Lewis Hamilton eroberte den Sprint-Sieg in China

Lewis Hamilton sicherte sich im Sprint-Qualifying in Shanghai die Pole zum ersten Mini-Rennen des Jahres. Wie der Ferrari-Neuzugang diese in seinen 1. Sieg in Rot umwandeln konnte, kann hier im Ticker nachgelesen werden.