Fred Vasseur (Ferrari): Was Hamilton nun bewiesen hat

​Der Engländer Lewis Hamilton (40) hat am 22. März sein erstes Rennen für Ferrari gewonnen, den Sprint von China. Teamchef Fred Vasseur sagt, was der siebenfache Champion damit bewiesen hat.

Nach dem Australien-GP von den italienischen Medien scharf kritisiert, wenige Tage später bejubelt – so schnell geht das für Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton.

Der erfolgreichste aller Formel-1-Fahrer hatte nach dem WM-Auftakt in Melbourne zugegeben, dass er sich noch schwertut. Aber in China fanden er und Renningenieur Riccardo Adami eine Abstimmung, «mit der ich mich besser einbringen konnte», so Hamilton.

Ergebnis: Pole des Briten für den Sprint auf dem Shanghai International Circuit, anschliessend eine ziemlich souveräne Fahrt zu seinem zweiten Sprint-Sieg (nach Silverstone 2021). Verblüffend: Das war im 19. Sprint der Königsklasse der erste Sieg der Italiener!

In der Quali für den Grand Prix wurden die Tifosi dann ein wenig geerdet (Hamilton Fünftschnellster, Charles Leclerc auf P6), aber Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat genug gesehen, um zu ahnen, was beim chinesischen WM-Lauf auf das Startfeld zukommt.



Der Franzose sagt: «Lewis Hamilton hat mit seinen 19 Runden des Sprints bewiesen, dass das Reifen-Management angesichts der Eigenschaften des neuen Streckenbelags in Shanghai absolut entscheidend sein wird, wenn wir am Sonntag ins Rennen gehen.»



«Das heutige Qualifying war hingegen schwierig zu deuten, und mehrere Teams, darunter auch wir, erlebten Leistungs-Schwankungen. In Q1 etwa waren wir stark (Hamilton Schnellster, Leclerc Dritter, M.B.), bevor wir in Q2 zu kämpfen hatten, und in Q3 fehlten uns am Ende dann drei Zehntelsekunden auf die Pole, wobei wir die meiste Zeit im letzten Sektor verloren.»



«Natürlich hätten wir uns lieber weiter vorne qualifiziert, denn selbst wenn man im Auto einen soliden Speed hat, so mussten wir im Sprint erkennen, dass die Reifen viel mehr leiden, wenn sich ein Pilot in ‘dirty air’ befindet, wenn er also in den Luftwirbeln des Vordermannes fahren muss.»



«Das Feld liegt eng beieinander. Im Rennen wird es vor allem auf eine kluge Strategie ankommen, und wir müssen bereit sein, jede sich bietende Situation auszunutzen.»



Ferrari ist in China seit zwölf Jahren ohne GP-Sieg. Den vorderhand letzten von fünf China-Siegen der Italiener geht zurück auf Fernando Alonso im Jahre 2013.





GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0