Kimi Antonelli (6.): Mercedes kaputt – wegen Ferrari

​Der Italiener Kimi Antonelli (18) ist auch in seinem zweiten Grand Prix in die Punkte gefahren: nach Rang 4 in Australien nun Platz 6 in China. Aber nach dem Rennen stellte Mercedes fest: Kimis Auto war kaputt!

Viele Augen waren auch in China auf den junge Kimi Antonelli gerichtet, und der Teenager wurde auf dem Shanghai International Circuit prompt zum zehnten Fahrer in den letzten 60 Formel-1-Jahren, der es geschafft hat, in seinen ersten beiden WM-Läufen gleich in die Punkte zu fahren.

In dieser Zeitspanne schafften das vor dem 18-jährigen Kimi: Jackie Stewart 1965, Clay Regazzoni 1970, George Follmer 1973, Alain Prost 1980, Lewis Hamilton 2007, Paul di Resta 2011, Kevin Magnussen 2014, Daniil Kvyat 2014, Carlos Sainz 2015 und Oliver Bearman 2024.

Kimi also sensationeller Vierter in Melbourne, Achter in Shanghai, als Antonelli die Ziellinie kreuzte, daraus wurde dann P6, weil später die beiden Ferrari disqualifiziert wurden.

Für diesen bemerkenswerten jungen Mann aus Bologna wäre sogar der fünfte Platz möglich gewesen. Doch nach dem Rennen stellte Mercedes fest: Unterboden des Wagens von Kimi beschädigt, erheblicher Abtriebverlust, Antonelli war zu Beginn des China-GP über jene linke Frontflügel-Endplatte gerattert, die Charles Leclercs Ferrari verloren hatte.



Kimi erzählt: «Das war ein schwieriges Rennen. Ich hatte ziemlich Probleme mit den Hinterreifen. Das kam unerwartet, denn im Sprint hatte ich eher Schwierigkeiten mit dem Reifen-Management an der Vorderachse.»



«Ich habe dann erst nach dem Rennen erfahren, dass mein Auto beschädigt war. Mein Renningenieur Bono wollte mir das während des Grand Prix nicht sagen, um mich nicht zu beunruhigen.»



«Ich habe an Bord einfach gespürt, dass sich der Wagen von der ersten Runde an seltsam angefühlt hat. Ich konnte mir das merkwürdige Handling nicht erklären, und ich fand es wirklich schwierig, so ein gewisses Tempo zu halten.»



«Später haben wir dann erkannt, dass ich wohl über ein Teil gefahren sein musste, das am Wagen von Leclerc verloren ging.»



Kimi sagt zum kommenden WM-Lauf auf der japanischen Traditionsstrecke von Suzuka: «Ich will weiterhin so viel lernen wie ich nur kann und versuchen, aus meinen Möglichkeiten das Beste zu machen.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0