Lewis Hamilton (Ferrari) zum 3. Mal disqualifiziert

​Gleich drei Fahrer mussten nach dem China-GP 2025 aus der Wertung genommen werden: Charles Leclerc, Pierre Gasly und Lewis Hamilton. Den englischen Superstar triff es in der Formel 1 schon zum dritten Mal!

Helle Aufregung im Fahrerlager des Shanghai International Circuit nach dem Grossen Preis von China: Drei Fahrer mussten von den Regelhütern aus der Wertung genommen werden – Pierre Gasly (der Rennwagen von Alpine untergewichtig), Charles Leclerc (auch der Ferrari untergewichtig), Lewis Hamilton (Bodenplatte zu sehr abgeschliffen).

Traurige Premiere für Ferrari: Noch nie in 75 Jahren Formel 1 musste nach einem Grand Prix beide Rennwagen aus der Wertung genommen werden!

Bei einem Vergehen wie diesen haben die Rennkommissare null Spielraum: Entweder ein Auto entspricht dem Reglement oder eben nicht.

Es kommt in der Formel 1 häufiger vor als viele Fans denken würden, dass ein Pilot sein Ergebnis nach dem Rennen verliert. Meist handelt es sich dabei im technische Vergehen, aber nicht immer.

Hier eine Liste der Disqualifizierten aus den letzten 25 Jahren Königsklasse, und wir sehen – Superstar Lewis Hamilton traf es nun schon zum dritten Mal, nach USA 2023 sowie Australien 2009.



2025

China: Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgenutzt

China: Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

China: Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig



2024

Brasilien: Nico Hülkenberg (D), Haas, Inanspruchnahme fremder Hilfe

Belgien: George Russell (GB), Mercedes, Bodenplatte zu stark abgenutzt



2023

USA: Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Bodenplatte zu stark abgenutzt

USA: Charles Leclerc (MC), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgenutzt



2021

Ungarn: Sebastian Vettel (D), Aston Martin, zu wenig Benzin im Tank für die vorgeschriebene Spritprobe



2019

Japan: Daniel Ricciardo (AUS), Renault, unerlaubte Bremskraft-Verteilung

Japan: Nico Hülkenberg (D), Renault, unerlaubte Bremskraft-Verteilung



2018

Italien: Romain Grosjean (F), Haas, Unterboden illegal

USA: Kevin Magnussen (DK), Haas, zu viel Benzinfluss

USA: Esteban Ocon (F), Force India, zu viel Benzinfluss



2015

Brasilien: Felipe Massa (BR), Williams, Reifendruck zu hoch



2014

Australien: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing, zu viel Benzinfluss



2011

Australien: Sergio Pérez (MEX), Sauber, Heckflügel illegal

Australien: Kamui Kobayashi (J), Sauber, Heckflügel illegal



2009

Australien: Lewis Hamilton (GB), McLaren, Schummeln bei den Rennkommissaren



2007

Kanada: Felipe Massa (BR), Ferrari, Ignorieren der Ampel am Ende der Boxengasse

Kanada: Giancarlo Fisichella (I), Renault, Ignorieren der Ampel am Ende der Boxengasse



2006

Deutschland: Christijan Albers (NL), Midland, Heckflügel zu flexibel

Deutschland: Tiago Monteiro (P), Midland, Heckflügel zu flexibel

Ungarn: Robert Kubica (PL), BMW-Sauber, Auto untergewichtig

China: Takuma Sato (J), Super Aguri, blaue Flaggen ignoriert



2005

San Marino: Jenson Button (GB), BAR-Honda, Auto untergewichtig

San Marino: Takuma Sato (J), BAR-Honda, Auto untergewichtig

Kanada: Juan Pablo Montoya (COL), McLaren-Mercedes, Ignorieren der Ampel am Ende der Boxengasse

Japan: Takuma Sato (J), BAR-Honda, gefährliches Fahren



2004

USA: Juan Pablo Montoya (COL), Williams-BMW, unerlaubte Verwendung des Ersatzfahrzeugs

Kanada: Ralf Schumacher (D), Williams-BMW, Bremsbelüftung illegal

Kanada: Juan Pablo Montoya (COL), Williams-BMW, Bremsbelüftung illegal

Kanada: Cristiano da Matta (BR), Toyota, Bremsbelüftung illegal

Kanada: Olivier Panis (F), Toyota, Bremsbelüftung illegal



2002

Australien: Enrique Bernoldi (BR), Arrows, unerlaubter Fahrzeugwechsel

Australien: Heinz-Harald Frentzen (D), Arrows, , Ignorieren der Ampel am Ende der Boxengasse



2000

Australien: Mika Salo (FIN), Sauber, Heckflügelmasse illegal

Brasilien: David Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, Frontflügel-Endplatten illegal







China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0