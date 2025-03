Gasly (Alpine): Erst knifflig, dann disqualifiziert

Schwierigkeiten im Rennen, knapp an den Punkten vorbei und dann auch noch disqualifiziert. Für Alpine und Pierre Gasly war der China-Grand-Prix in Shanghai eine riesige Enttäuschung. Nächste Chance Japan.

Ein Unglück kommt selten allein!

Ein schwieriges Rennen für das Alpine-Team und Pierre Gasly wurde nach der Zielflagge noch enttäuschender als ohnehin schon: Der Franzose wurde vom China-GP nachträglich disqualifiziert, weil die Bodenplatte an seinem Alpine zu stark abgeschliffen war. Das französische Team ist als einziges im Feld nach zwei Wochenenden noch punktlos.

Gasly: «Es war ein kniffliges Rennen. Wir haben das Rennen an Rang 11, also nur knapp außerhalb der Punkte beendet, wie in der Vorwoche. Leider sind wir dann nach dem Rennen wegen eines technischen Verstoßes disqualifiziert worden.»

Die angesprochene Bodenplatte war zu stark abgenutzt. Bedeutet: Gasly rutschte von Rang 11 ans Ende des Feldes, fiel aus der Wertung raus. Sein Teamkollege Jack Doohan konnte so immerhin etwas Ergebniskosmetik betreiben, rückte von Rang 16 auf 13 auf, steht in der Gesamtwertung der Punktlosen nur auf dem drittletzten Platz.

Gasly: «Es war ein herausforderndes Wochenende und wir konnten nicht so gut mithalten, wie wir es uns erhofft hatten.» Die Reifenabnutzung sei nicht so stark gewesen wie erwartet und die kurzfristige Anpassung der Strategie habe keine Früchte getragen, so der Alpine-Pilot.

Der Franzose: «Wir werden uns diese ersten beiden Wochenenden genauer anschauen und analysieren, was schon gut lief und woran wir noch arbeiten müssen. Wir haben beide Male keine Punkte geholt und wissen, dass wir uns verbessern müssen. Und ich bin mir sicher, dass wir das werden.»

Neben Gasly waren auch die beiden Ferrari-Fahrer, Lewis Hamilton und Charles Leclerc, disqualifiziert worden. Bei Gasly war aber die Bodenplatte zu stark abgeschliffen; bei den Ferrari-Fahrern war das Auto nach Ende des Rennens zu leicht. Die Abnutzung der Bodenplatte war bereits vor anderthalb Jahren in Austin ein Thema gewesen. Damals waren ebenfalls Leclerc und Hamilton disqualifiziert worden – noch bevor sie in dieser Saison zu Teamkollegen wurden.

Alpine und Gasly haben jetzt eine Woche Pause, um eine Lösung für das Japan-Rennen zu finden, das am 6. April in Suzuka stattfindet. Und da vielleicht die Punktlos-Serie zu beenden...

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0