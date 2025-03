Mercedes in Suzuka (Japan) ohne Teamchef Toto Wolff

​Der Formel-1-Zirkus zieht weiter, nach den ersten Wochenenden in Australien und China wird am 6. April in Japan gefahren. Entlang der Suzuka-Rennstrecke wird einer fehlen: Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Diese Bilder kennt jeder Formel-1-Fan: Teamchef und Rennstall-Teilhaber Toto Wolff in der Mercedes-Box, mit den Kopfhörern voll in der Action drin, mit Herzblut bei Sieg oder Niederlage. Aber wenn die Königsklasse zum dritten GP-Wochenende nach Suzuka (Japan) ausrückt, wird der 53-jährige Österreicher fehlen.

Das kommt vor, allerdings selten. Schon vor zwei Jahren fehlte der Wiener beim Traditions-GP in Japan, wie auch in Qatar, damals wegen eines Eingriffs am Knie. In der GP-Saison 2024 verzichtete Wolff auf die Reise nach Brasilien.

Die Arbeitsbelastung für die Fachkräfte der Formel-1-Rennställe ist bei 24 Rennwochenenden enorm, und das gilt auch für den Chef.



Daher hat Toto Wolff schon in China bestätigt, dass er nicht nach Suzuka weiterziehe. «Es stimmt, ich werde nicht in Japan sein. Bradley Lord wird mich dort vertreten.» Toto mit feiner Selbstironie: «Er wählt seine Worte ohnehin vorsichtiger als ich.»



Mercedes reist mit einer guten Punktebeute zum dritten Grand-Prix-Wochenende: George Russell ist in Melbourne und Shanghai jeweils Dritter geworden (dazu kommt ein vierter Platz im China-Sprint), der junge Kimi Antonelli hat die Ränge 4 und 6 erobert (sowie einen siebten Platz im Sprint).



Abgesehen vom Briten und vom Italiener in Mercedes-Diensten sind nur die beiden McLaren-Fahrer Norris und Piastri bislang bei jedem Rennen in die Punkte gefahren (also bei zwei GP und einem Sprint).



Russell ist derzeit WM-Dritter, Antonelli -Fünfter, im Konstrukteurs-Pokal liegt Mercedes auf dem zweiten Zwischenrang hinter McLaren.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0