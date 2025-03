Lando Norris: Diese Sorgen hat er mit seinem F1-Auto

Das McLaren-Auto bereitete Lando Norris in China einige Sorgenfalten. Im GP konnte er trotz des Bremsproblems am Ende den 2. Platz ins Ziel retten. Davor kämpfte er aber auch mit anderen Sorgen, wie er hinterher verriet.

Das McLaren-Team durfte in China einen Meilenstein in der eigenen Erfolgsgeschichte feiern: Der Rennstall aus Woking feierte im GP am Sonntag den 50. Doppelsieg in der Formel 1. Der strahlende Sieger war Oscar Piastri, sein Teamkollege Lando Norris, der in Melbourne noch den Sieg errungen hatte, musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Der Brite kämpfte in den letzten 15 Runden mit einem Bremsproblem, das ihm das Leben schwer machte. Danach sprach er von einem Albtraum, denn wenn die Bremsleistung nachlässt, wird der Job am Lenkrad gefährlich. Umso glücklicher war er, als er seine Position ins Ziel retten konnte.

Freude hatte er auch, weil das Team beim Auto das Blatt wenden konnte. Denn noch im Sprint hatte sich Norris mit dem achten Platz und einem WM-Zähler begnügen müssen. Der WM-Zweite des Vorjahres erklärte nach dem Fallen der Zielflagge am Rennsonntag: «Wir haben viel am Auto verändert, und die offensichtlichen Anpassungen haben wir vorgenommen, um die Front zu verbessern.»

«Zuvor war es zu untersteuernd, und das bereitet mir dann immer Mühe. In den Tagen vor dem Rennen war es schwierig, ich konnte deshalb das Potenzial nicht ausschöpfen. Aber wir haben es hinbekommen und wir beide waren im Rennen sehr viel stärker als noch tags zuvor», schilderte der 25-Jährige.

«Wir sind immer noch dabei, zu verstehen, wie das Auto funktioniert und wo seine Grenzen liegen. Wir wissen, wie wir das Beste rausholen können. Aber ich habe besonders Mühe damit, dass ich weder auf einer Runde noch im Renntrimm das nötige Vertrauen habe, das ich mir wünsche, um die Performance zu maximieren. Aber wie gesagt, im Rennen lief es viel besser, wir haben ein paar mechanische und aerodynamische Änderungen vorgenommen, und hatten einen sehr viel besseren Tag. Damit bin ich glücklich.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0