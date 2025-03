Japan-GP: Grosse Chance für McLaren-Gegner

In wenigen Tagen dürfen die Formel-1-Teams und ihre Stars in Japan wieder auf die Strecke. Auf dem Suzuka Circuit werden sie wieder drei freie Trainings bestreiten. Das ist eine Chance, sagt Christian Danner.

Die Formel-1-Saison begann nicht nur mit zwei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden, die zweite WM-Runde in Schanghai wurde auch im Sprint-Format abgehalten. Das bedeutete für die Rennställe und ihre Stars, dass sie nur ein freies Training hatten, um die richtige Abstimmung zu finden. Zeit, um etwas auszuprobieren, blieb da nicht.

Beim nächsten Kräftemessen in Suzuka werden die WM-Teilnehmer wieder drei freie Trainingsstunden absolvieren, bevor das Qualifying ansteht. Und für die McLaren-Gegner ist das besonders gut, sagt Christian Danner. Der GP-Veteran erklärt auf «Sport.de»: «Alle dürfen üben. Alle dürfen ausprobieren, wie man es denn gerne hätte. Und das gilt nicht nur für Ferrari. Das gilt auch für Red Bull Racing.»

«Ich glaube, da ist viel Hoffnung involviert, die Autos besser zu machen und diese gesamte Problematik, dass McLaren vorne wegfährt, vielleicht aus Red Bull Racings und Ferraris Sicht wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen. Japan ist eine Rennstrecke, auf der man mit einer guten Fahrzeugeinstellung viel erreichen kann», weiss der frühere GP-Pilot, der als Experte für RTL das Geschehen in der Königsklasse mitverfolgt.

«Beide Ferrari Piloten lieben Suzuka. Das Gleiche gilt für Max Verstappen. Also ich würde mal sagen, abgeschrieben sind die McLaren-Gegner noch lange nicht», lautet Danners Einschätzung. «Aber man muss natürlich ganz genau analysieren, was hat man alles falsch gemacht und wo funktioniert oder wie funktioniert das Auto am besten. Man braucht die richtigen Einstellungen, so wie die Fahrer das ihren Fahrstilen entsprechend gerne hätten. Denn wenn der Fahrer nicht kriegt, was er gern hat, kann er auch nicht schnell fahren.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0