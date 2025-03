McLaren-Star Lando Norris: Noch stärker als 2024?

Lando Norris hat bereits nach der Saison 2024 erklärt, dass er seine Lehren aus dem verlorenen WM-Kampf gegen Max Verstappen gezogen hat. Das hat den McLaren-Piloten stärker gemacht, ist Sebastian Vettel überzeugt.

In der zweiten Saisonhälfte 2024 durfte sich Lando Norris Hoffnungen auf die WM-Krone machen. Doch mit einem bärenstarken Auftritt im Regenrennen von Brasilien und einer besonnenen Fahrt auf den fünften Platz in Las Vegas sicherte sich Red Bull Racing-Ass Max Verstappen schliesslich seine vierte WM-Krone in Folge.

Die Niederlage im WM-Fight war eine bittere Pille für den McLaren-Piloten, der allerdings beteuerte, seine Lektion gelernt zu haben. Er wisse nun, wie er gegen den Niederländer kämpfen müsse, erklärte der Brite, der sich mit dem McLaren-Triumph in der Konstrukteurswertung trösten durfte. Und er betonte, dass er die aktuelle Stärke seines Teams nutzen wolle, um es in diesem Jahr besser zu machen.

Auch der vierfache Champion Sebastian Vettel glaubt an die WM-Chancen von Norris in diesem Jahr. Im «BBC»-Podcast «Sportsworld» erklärt der GP-Veteran aus Deutschland mit Blick auf den 25-Jährigen: «Ich denke, er hat bewiesen, dass er über die nötigen Fähigkeiten verfügt.»

«Ich denke, dass er wohl ein stärkeres Jahr erleben wird, weil er von den Erfahrungen profitieren kann, die er in der vergangenen Saison gesammelt hat. Derzeit deutet alles auf einen WM-Kampf zwischen Max und Lando hin, und das liegt einerseits daran, dass McLaren so stark ist, und andererseits auch daran, dass man Max nie abschreiben darf», betont Vettel.

«Ich denke auch, dass Red Bull Racing zurückschlagen wird. Und dann wird es vielleicht noch einen weiteren Protagonisten im WM-Kampf geben – vielleicht wird sich Mercedes wieder an der Spitze zurückmelden, auch Ferrari ist bei der Musik. Das ist die grosse Unbekannte in diesem Jahr, weil die Leistungsdichte zwischen den Teams sehr viel höher ausfällt», ergänzt der vierfache Champion.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0