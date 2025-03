Ferrari: Hamilton im Fokus, seit 2004 ohne Japan-Sieg

​Ein Blick in das Goldene Buch des Grossen Preises von Japan zeigt: Seit 21 Jahren hat Ferrari diesen WM-Lauf nicht mehr gewinnen können! Suzuka war zuletzt in fester Hand von Red Bull Racing und Mercedes.

Am kommenden Rennwochenende von Suzuka in Japan werden viele Fans ihre Leidenschaft für Ferrari zeigen: Der älteste und berühmteste Rennstall der Welt hat auch in Japan eine überaus treue Gefolgschaft.

Diese Tifosi müssen viel japanischen Gleichmut zeigen, denn ein Blick ins Goldene Buch des Traditions-GP zeigt: Ferrari hat hier seit mehr als zwanzig Jahren nicht gewonnen!

Wir müssen tatsächlich bis zu Michael Schumacher 2004 zurückblättern, um auf einen Sieger in Rot zu stossen. In den vergangenen vierzehn Ausgaben des WM-Laufs gab es dafür dreizehn Siege von Red Bull Racing und Mercedes-Benz.

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner sagt zu den jüngsten Fehlern vn Ferrari (falsche Strategie in Australien, beide Autos disqualifiziert in China): «Ich spüre da keine Verzweiflung, sondern nur den Willen, einen guten Job zu machen. Der Druck auf Ferrari ist enorm. Und das liegt vor allem an Lewis Hamilton. Alles, was er macht, steht im Fokus der Aufmerksamkeit. Aber Ferrari musste klar sein, was da auf sie zukommt, als sie ihn verpflichtet haben.»



«Mercedes hingegen, ohne Hamilton, zeigt gute Leistungen, ist aber in der Öffentlichkeit fast unsichtbar. Es wird mehr über Ferrari und Hamilton berichtet als über Mercedes, die sportlich besser abschneiden. Das sagt alles darüber, welche Magnetkraft Hamilton im Ferrari verströmt.»



Auch McLaren, derzeit sehr stark, muss schon ziemlich lange auf einen neuen Erfolg in Japan warten. Der letzte Sieg von McLaren in Suzuka: 2011 mit Jenson Button.





Grand Prix von Japan: Alle Sieger

2024 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2023 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2019 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2018 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011 Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes

2010 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2008 Fernando Alonso (E), Renault (GP in Fuji)

2007 Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes (GP in Fuji)

2006 Fernando Alonso (E), Renault

2005 Kimi Räikkönen (FIN), McLaren-Mercedes

2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

2003 Rubens Barrichello (BR), Ferrari

2002 Michael Schumacher (D), Ferrari

2001 Michael Schumacher (D), Ferrari

2000 Michael Schumacher (D), Ferrari

1999 Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998 Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997 Michael Schumacher (D), Ferrari

1996 Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995 Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994 Damon Hill (GB), Williams-Renault

1993 Ayrton Senna (BR), McLaren-Ford

1992 Riccardo Patrese (I), Williams-Renault

1991 Gerhard Berger (A), McLaren-Honda

1990 Nelson Piquet (BR), Benetton-Ford

1989 Alessandro Nannini (I), Benetton-Ford

1988 Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987 Gerhard Berger (A), Ferrari

1977 James Hunt (GB), McLaren-Ford (GP in Fuji)

1976 Mario Andretti (USA), Lotus-Ford (GP in Fuji)