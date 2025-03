Haas von Ocon/Bearman: Suzuka im Kirschblüten-Design

​Da mussten wir zwei Mal hingucken. Nein, das sind wirklich die Rennwagen des US-amerikanischen Rennstalls. Für das GP-Wochenende von Japan tritt Haas in ungewöhnlichen Farben an.

Um den offiziellen Beginn der Kirschblütensaison in Japan zu feiern, huldigt das MoneyGram Haas F1 Team der «Sakura» (Kirschblüte) – mit einer massgeschneiderten Lackierung für den Traditions-GP von Japan. Das beliebte Frühlingsblumenmotiv wird während der gesamten Rennwoche auf dem VF-25 zu sehen sein.

Für den Japaner Ayao ist Suzuka unvergleichlich – sein Heimrennen! Der Teamchef von Haas sagt: «Nach einem sehr erfolgreichen Wochenende in Shanghai sind wir voller Energie, um in Japan nachzulegen. Suzuka ist eine sehr anspruchsvolle Strecke, sowohl für die Fahrer als auch für die Ingenieure, um das Auto richtig abzustimmen.»

«Obwohl wir in Schanghai ein konkurrenzfähiges Rennen gefahren sind, wissen wir, dass wir immer noch ein grundsätzliches Problem mit dem Auto haben, das sich in Melbourne gezeigt hat. Wir gehen mit offenen Augen in dieses Wochenende, um alle Herausforderungen zu meistern und das Beste aus dem VF-25 und unseren Fahrern herauszuholen.»



In China gehörte Haas zu den grossen Profiteuren der Disqualifikationen von Ferrari und der Alpine von Gasly. Esteban Ocon wurde Fünfter, Oliver Bearman Achter, und Haas taucht derzeit auf dem sechsten WM-Rang auf.



GP-Sieger Ocon: «Ich bin glücklich, dass ich dieses Wochenende wieder in Japan antreten kann. Die Fans hier sind unglaublich, immer so leidenschaftlich und kenntnisreich über unseren Sport. Ich habe im Laufe der Jahre einige sehr kreative Outfits gesehen, und die Leute sind immer so freundlich mit Geschenken und ihrer Unterstützung im Allgemeinen.»



«Suzuka ist für mich die beste Rennstrecke im Kalender. Es gibt so viel an dieser Strecke zu lieben, besonders der erste Sektor, der unglaublich schnell und flüssig ist. Man muss wirklich engagiert und präzise fahren, vor allem im Qualifying, und das macht es zu etwas ganz Besonderem, und es lohnt sich, wenn man eine gute Runde hinlegt.»



«Ich liebe auch die Geschichte und das Old-School-Feeling der Strecke, und wenn man dann noch die fantastischen Fans dazuzählt, wird das Rennen in Japan zu einem echten Highlight unserer Saison. Ich habe hier in der Vergangenheit einige gute Ergebnisse erzielt, wie zum Beispiel P4 im Jahr 2022, und wir hoffen, dass wir an diesem Wochenende um ein weiteres starkes Ergebnis kämpfen können, um diesen Triple-Header positiv zu beginnen.»



Oliver Bearman ergänzt: «Ich hatte das Glück, mit dem Super Formula-Auto in Suzuka zu fahren. Das war eine grossartige Erfahrung und die Fans waren fantastisch. All diese Unterstützung zu bekommen – und das nur bei einem Test – war erstaunlich, und ich kann es kaum erwarten, alle wiederzusehen. Die Strecke sieht nach einem Highlight aus, ich freue mich schon sehr darauf.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0